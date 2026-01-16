Sheinbaum destaca inversión de Pilgrim’s por 1.3 mil mdd

LA EMPRESA AVÍCOLA Pilgrim’s anunció una inversión de mil 300 millones de dólares a México, por medio de la cual se realizarán obras de modernización, ampliación y apertura de sus plantas en distintos puntos del país, con lo que se espera incrementar la producción de pollo dentro del territorio nacional.

Al arranque de la conferencia presidencial de ayer, el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, subrayó que esta inversión abonará a uno de los objetivos del Plan México sobre el fortalecimiento al rubro alimentario, debido a que con esto se dejarán de importar 35 por ciento de productos derivados del pollo, los cuales serán producidos dentro del país.

José de Jesús Muñoz Velasco, presidente y director general de Pilgrim’s Pride México, precisó que esta inversión se desarrollará a lo largo de los próximos cinco años.

38 años de operaciones tiene Pilgrim’s en México

“Estamos generando cuatro mil empleos directos, más de cuatro mil empleos directos que tienen dos características. Primero, son empleos que llevan a las comunidades rurales donde, ustedes saben, no es fácil generar empleos. Entonces, nosotros estamos generando empleos en estas regiones”, dijo.

Destacó que con estas acciones se crecerá la capacidad productiva en 373 mil toneladas al año, lo que se traduce en un incremento del 38 por ciento.

“Adicionalmente, este esta inversión se alinea perfectamente con el Plan México, de generar desarrollo en los polos donde más requiere el país y a la vez contribuimos a llegar al objetivo de la sustentabilidad alimentaria para nuestro país”, recalcó.

Fabio Sandri, presidente global de Pilgrim’s Pride, destacó que la empresa está por cumplir 38 años en México. Aseguró que la inversión no sólo impactará en los objetivos del país, sino también un crecimiento para la empresa que representa.

A finales de enero se entrega la evaluación del T-MEC: Ebrard

En la última semana de enero, Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía (SE), entregará a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al Senado de la República el balance que se realizó tras las consultas públicas para evaluar el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC); el funcionario adelantó que ningún sector planteó que el acuerdo se “modifique sustancialmente” y que la revisión del tratado ya inició.

“Vamos a informar ahora que se presente la síntesis de la consulta que se llevó a cabo. Le tenemos que entregar ese documento a la Presidenta, en primer lugar, y al Senado de la República… En primer lugar, queremos que se mantenga el Tratado, ese es nuestro primer objetivo estratégico”, indicó en la Mañanera del Pueblo.

El Dato: Marcelo Ebrard, titular de Economía, dijo que México solicitó a EU reducir de 27.5% a 15% el arancel que aplica a importación de autos que no cumplen con reglas de origen.

Además, sostuvo que la revisión del T-MEC ya inició, y la fecha límite para terminar es el 1 de julio de este año, y que el reporte también se le entregará a los socios comerciales miembros del acuerdo, “diría que ya estamos en la revisión del Tratado. Tenemos que terminar el primero de julio, ese es nuestro tiempo, ya estamos en ello. Bueno, estamos trabajando conforme a lo previsto en el Tratado. Es un proceso de revisión, eso es importante aclararlo, es el alcance que tiene el proceso”.

Ebrard Casaubón destacó que se ha avanzado en los puntos que le preocupan a Estados Unidos y a Canadá, y hay claridad sobre los temas que tienen mayor importancia para los tres países, “ya tenemos claro cuáles son los puntos que van a tener, digamos, mayor foco para cada país, mayor importancia, mayor prioridad o más alta prioridad”.

El funcionario federal dijo que México busca mantener el Sistema de Solución de Controversias, pero que también se fortalezca para que no se tomen “decisiones intempestivas” que dañen a las industrias de los tres países.

“Estamos planteando también que haya reciprocidad o paridad en varios de los mecanismos, por ejemplo, el mecanismo laboral, y en otras áreas en donde nos gustaría que fuera de esa manera”, agregó.

Asimismo, mencionó que el Gobierno de México quiere que se cumplan las “cartas paralelas” del T-MEC, que, en casos como el acero, “se establecían procedimientos o procesos de consulta a 60 días” que no se han llevado a cabo y que calificó de incumplimiento.

Juan José Sierra, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), respaldó al titular de Economía al señalar que la revisión del T-MEC inició el año pasado con las visitas a Washington tanto de empresarios como de los equipos de la Secretaría de Economía y de seguridad, aunque la revisión formal sí se dará en este año, y confió en la “viabilidad” del tratado de libre comercio.

“Creo que esto ya empezó desde el año pasado, la revisión formal será en este año. Creo que el fortalecimiento de la relación, las consultas ya empezaron desde el año pasado… Creemos y confiamos en la revisión, en la viabilidad de un tratado de libre comercio, en una integración que es irreversible”, apuntó.

Asimismo, dijo que es un tratado de reglas claras, y que beneficia a los tres países, “es importante ser contundentes, cuidadosos, estratégicos para que haya viabilidad en el T-MEC”.

A su vez, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) señaló que es momento de unidad entre el sector privado y el Gobierno de México, tras las amenazas de intervención por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, y tras calificar el T-MEC como irrelevante.

“No es momento de mezquindades ni de buscar injerencias extranjeras, me parece que es momento de patriotismo inteligente, de diálogo firme y de unidad con resultados”, indicó Octavio de la Torre, presidente de la organización.

El representante sectorial indicó que se debe defender al unísono las cadenas de valor mexicanas, las inversiones y el empleo y que desde la Confederación que lidera buscará la atracción de proyectos que brinden oportunidades de crecimiento para las empresas y negocios familiares, “promover las experiencias que se dan en nuestro país, en vender a México en todo el mundo”, puntualizó.