Lotería Nacional celebra 90 años del IPN con Sorteo Superior

Olivia Salomón y Arturo Reyes Sandoval celebran el 90 aniversario del IPN en el Salón de Sorteos.

En el marco de los 90 años del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y para reconocer la contribución que la institución hace desde 1936 al país como pilar del desarrollo científico, tecnológico y social, la Lotería Nacional realizó el Sorteo Superior No. 2868.

Bajo el liderazgo de la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, el acto destacó el trabajo de una casa de estudios que a lo largo de nueve décadas forma generaciones de profesionistas comprometidos con la innovación y el progreso de México.

Olivia Salomón y Arturo Reyes Sandoval celebran el 90 aniversario del IPN en el Salón de Sorteos. ı Foto: Lotenal

Ante una nutrida asistencia en el teatro de los Sorteos Tradicionales —donde resonó el famoso “¡Huélum!”— ambos funcionarios subrayaron la importancia del IPN en la historia moderna del país por la entrega de sus egresados.

El 1 de enero de 1936, por decreto del gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río, nació el IPN, que cuenta actualmente con 93 unidades académicas distribuidas en 24 estados y la Ciudad de México.

El emblemático grito de “¡Huélum!” resuena durante el Sorteo Superior dedicado a la comunidad politécnica. ı Foto: Lotenal

Al expresar que noventa años representan décadas de esfuerzo y compromiso, Olivia Salomón destacó que la Lotería Nacional acompaña causas y da visibilidad a instituciones fundamentales para el desarrollo nacional.

“Dedicar este Sorteo Superior al 90 aniversario del Instituto Politécnico Nacional es una decisión coherente con su vocación social y con la historia que la vincula al pueblo de México”, precisó la titular.

Autoridades de la Lotería Nacional y el Politécnico muestran el billete conmemorativo de los 90 años. ı Foto: Lotenal

Olivia Salomón afirmó que cada cachito fue un reconocimiento a las y los politécnicos. Agregó que, con el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la educación, la ciencia y la tecnología ocupan de nuevo el centro del proyecto nacional.

Por su parte, Arturo Reyes Sandoval agradeció la distinción y destacó que con este sorteo inician formalmente los festejos por el 90 aniversario del IPN, una celebración significativa para la comunidad científica del país. Mencionó que este reconocimiento va en línea con las políticas del gobierno federal y del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

El billete conmemorativo de los 90 años del IPN. ı Foto: Lotenal

Subrayó que tras nueve décadas, el IPN es un referente de innovación e investigación donde la juventud crece con valores de solidaridad y compromiso social.

Los resultados del sorteo

El Sorteo Superior No. 2868 repartió un total de 51 millones de pesos en premios. El Premio Mayor de 17 millones de pesos correspondió al billete No. 42470; la primera serie se vendió en Hidalgo del Parral, Chihuahua, y la segunda en Monterrey, Nuevo León.

El segundo premio de un millón 440 mil pesos correspondió al billete No. 33261. Los reintegros fueron para los números 0 y 1.

am