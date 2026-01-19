Comercio global crece 7.0% en 2025

En 2025, el comercio mundial creció alrededor de 7.0 por ciento, y superó los 35 billones de dólares y aunque se espera que en 2026 siga incrementando, sí habrá una desaceleración ante el proteccionismo (más y mayores aranceles) y los cambios en las cadenas de valor, los servicios y las regulaciones indicó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés).

“Las tensiones geopolíticas, la transformación de las cadenas de suministro, la aceleración de las transiciones digitales y ecológicas, y el endurecimiento de las regulaciones nacionales están transformando los flujos comerciales y las cadenas de valor globales”, señaló el primer informe sobre comercio y desarrollo de 2026 de la ONU.

35 bdd es el total del intercambio comercial en el mundo

El organismo destacó que la desaceleración del comercio afectará a las economías en desarrollo, y proyectó que el crecimiento se ubicará en 2.6 por ciento, mientras que las economías en desarrollo se ubicarán en 4.2 por ciento; mientras que, las principales economías perderán dinamismo: Estados Unidos se ubicará en 1.5 por ciento, una pérdida de 0.3 puntos porcentuales respecto del año pasado; o China perderá 0.4 puntos porcentuales y cerrará en 4.6 por ciento, luego del 5.0 por ciento de 2025. Se espera que haya un aumento de aranceles unilaterales, mayores tensiones geopolíticas y diversas restricciones comerciales que presionan a las normas de comercio multilaterales, en ese sentido, es prioritario que los países en desarrollo logren restablecer el mecanismo de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y que haya una preservación del trato especial y diferenciado “que proporciona mayor flexibilidad y tiempo” para que se realicen las normas de comercio.

2.6% crecerá en 2026 el comercio en las economías en desarrollo

“Se espera que los gobiernos sigan utilizando aranceles como herramientas proteccionistas y estratégicas en 2026. Su uso aumentó marcadamente en 2025, especialmente en el sector manufacturero, liderado por medidas estadounidenses vinculadas a objetivos industriales y geopolíticos, que elevaron los aranceles de manera desigual entre sectores”.