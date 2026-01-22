Se registran 70 ciberataques por minuto

Entre enero y diciembre de 2025, se detectaron alrededor de 70 ataques de malware por minuto contra empresas en México, al cierre del año el conteo finalizó en un total de 36.4 millones de detecciones; los sectores con mayores afectaciones fueron manufacturas, gobierno y retail, señaló María Isabel Manjarrez, investigadora de seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky.

“El malware es una amenaza que puede llegar de diferentes formas a nuestros equipos y es algo que sufren muchas empresas, de hecho, todas; en el periodo de enero a diciembre de 2025 hicimos 36.4 millones de detecciones de malware. Esto quiere decir más de 100 mil ataques al día, y cerca de 70 ataques por minuto”, añadió.

La especialista destacó que, entre los meses de abril y mayo, hubo un pico de 3.5 millones de ataques, y que su origen puede tener relación con factores sociales, económicos, o incluso eventos que tengan algo que ver con festividades como por ejemplo el 10 de mayo, que se celebra a las madres.

130 ataques diarios por troyanos bancarios ocurrieron en 2025.

Añadió que, además de que los sectores más afectados son en manufacturas, específicamente en la sección de procesos, gobierno y retail, también hubo ataques a agricultura, turismo, educación y tecnologías de la información.

Sobre el ransomware o la extorsión que sufren las empresas cuando sus datos son robados y después se pide un rescate por ellos, mencionó que este tipo de amenaza ha evolucionado y que, durante el año pasado, también, detectaron 294 mil ataques, o alrededor de 805 brechas diarias; “aquí vemos un pico de 30 mil ataques, cerca de estas fechas, aquí empezamos en marzo, abril y mayo”.

Isabel Manjarrez sostuvo que los ataques con troyanos bancarios, a pesar de que son “el pan de cada día de Latinoamérica”, en México se detectaron 38 mil ataques o alrededor de 130 eventos al día, pero sí hay una reducción respecto a otros años, y consideró que esta disminución se debe a que también las empresas han invertido y aumentado sus defensas en ciberseguridad, “hacen algo al respecto”.