X (Twitter) se cae HOY 22 de enero; reportan fallas en México y EU

Se cayó 'X', antes Twitter: Usuarios reportan problemas en el servicio de la red social

La red social X (antes conocida como Twitter) registró fallas este jueves 22 de enero en México y Estados Unidos, según reportes de miles de usuarios.

La plataforma DownDetector en México informó que, al corte de las 11:20 horas, se registraron más de 700 reportes de fallas en nuestro país.

La mayoría de las fallas, 57 por ciento, fueron registradas en la app, mientras que un porcentaje menor, 34 por ciento, ocurrieron en el sitio web de escritorio.

Por otro lado, en Estados Unidos, al corte de la misma hora, se registraron más de seis mil 300 incidencias, según la plataforma local de DownDetector. De la misma forma, la mayoría de las fallas ocurrieron en la aplicación móvil.

El número de usuarios afectados puede ser mayor, debido a que la cifra de informes es generada a partir de los reportes que los usuarios mandan manualmente.

Se desconoce si la caída de la red social afectó a otros países. Sin embargo, cuando se registran estas caídas, suelen afectar en menor medida a otros países, como Canadá o Reino Unido.

Apenas el viernes 16 de enero se registró otra caída en la red social X, por la cual se registraron más de 77 mil incidencias solo en Estados Unidos.

No se han dado a conocer las causas de estas caídas recurrentes en el servicio, si bien se presume que estarían relacionadas con recientes mantenimientos en los servidores de la red social, relacionados con las actualizaciones de la inteligencia artificial Grok.

Asimismo, según reportes del diario estadounidense The Guardian, la red social X está bajo la lupa de reguladores en el Reino Unido e India, las cuales le han exigido realizar “auditorías profundas”.

Lo anterior obliga a los ingenieros a intervenir sistemas críticos de forma acelerada, lo que podría explicar las constantes caídas.

Asimismo, según agencias internacionales, desde que Elon Musk tomó el mando de la red social X, se han cerrado centros de datos y se ha reducido drásticamente el personal de mantenimiento, lo que hace que la plataforma sea más “frágil” ante picos de tráfico o errores de actualización.

am