5 consejos para aprender a invertir dinero con éxito

Invertir es una forma de lograr que nuestro dinero trabaje por nosotros; así puedes aprender.

Si alguna vez te has preguntado cómo hacer que tu dinero trabaje para ti, probablemente ya has considerado entrar al mundo de las inversiones. Aprender a invertir se vuelve cada vez más necesario cuando se quiere que el dinero tenga la posibilidad de crecer, aunque hay que decirlo: al principio puede parecer un tema complicado.

Pero aquí está lo bueno: con los consejos correctos y un poco de disciplina, cualquiera puede dar sus primeros pasos sin estar completamente a ciegas.

Consejos para aprender a invertir tu dinero

Hay algo que debes tener claro: cuando inviertes, siempre existe la posibilidad de perder dinero. No hay ningún instrumento que te asegure ganancias sin riesgos, por más atractivo que suene. Pero tampoco se trata de huirle a las inversiones por miedo a lo desconocido, lo principal es entender bien en qué te estás metiendo y tomar decisiones informadas.

1. Inscribirse en un curso de inversiones profesional

Muchas personas cometen el error de empezar a invertir solo porque alguien les contó que le fue bien o porque vieron algo en internet que les llamó la atención. El problema es que cada decisión debería estar respaldada por conocimientos reales sobre cómo funcionan los mercados.

Aquí es donde tomar un curso de inversiones puede marcar una diferencia enorme a tu favor, porque te enseña desde lo más básico hasta estrategias que requieren más experiencia. Un buen curso no solo te explica cómo armar un portafolio balanceado, cómo medir los riesgos y cuándo vale la pena diversificar.

2. Investigar antes de tomar cualquier decisión

Antes de invertir, dedícale tiempo a investigar de qué se trata exactamente la inversión. Revisa cómo ha funcionado ese instrumento en el pasado, aunque eso no garantiza que vaya a comportarse igual en el futuro. Lee sobre los mecanismos que generan rendimientos y evalúa si los riesgos que tiene son algo con lo que puedes vivir tranquilo.

Busca información en sitios o páginas web serias, no solo en lo primero que aparezca en alguna red social. Lee reportes, documentos oficiales y compara distintas fuentes antes de formarte una opinión. Y si algo te promete ganancias espectaculares muy por sobre el promedio del mercado y en poco tiempo, desconfía de inmediato. Esas son señales típicas de fraudes o de negocios que pueden terminar mal.

3. Mantener un aprendizaje constante

Los mercados financieros cambian todo el tiempo, y lo que funcionaba hace un par de años puede ya no ser tan efectivo. Aparecen nuevos productos, las tasas de interés suben o bajan, hay crisis económicas o periodos de mayor y menor crecimiento. Todo eso afecta tus inversiones de una forma u otra. Por eso, aprender a invertir no es algo que haces una vez y luego olvidas.

Procura leer noticias financieras con regularidad, aunque sea un par de veces por semana. Sigue a analistas que tengan trayectoria comprobada y participen en comunidades donde otros inversionistas comparten sus experiencias. También puedes tomar cursos de inversiones más avanzados conforme ganes experiencia.

4. Comenzar con poco y aumentar gradualmente

No necesitas tener miles de pesos guardados para empezar a invertir. De hecho, es mejor comenzar con cantidades pequeñas mientras aprendes cómo funciona todo. Así puedes equivocarte sin que te duela tanto en el bolsillo, y vas ganando confianza conforme analices cómo reacciona tu inversión ante distintas situaciones del mercado.

Cuando ya tengas más conocimientos y hayas entendido mejor tu propio comportamiento como inversionista, podrías ir subiendo las cantidades que destinas. Lo importante es arrancar y mantener constancia, aunque empieces con montos que parezcan muy pequeños.

5. Definir objetivos claros y el perfil de riesgo

Antes de mover cualquier peso hacia una inversión, considera estas preguntas: ¿Para qué quiero invertir este dinero? ¿Cuánto tiempo puedo dejarlo ahí? ¿Qué tanta preocupación tendría si veo que baja su valor?

Responder lo anterior con mucha honestidad te ayudará a elegir las opciones que realmente van contigo y tu perfil de riesgo, porque no todas las inversiones funcionan igual para todas las personas.

Conocer tus límites y tus metas hace que sea más fácil tomar decisiones acertadas. Recuerda que aprender a invertir lleva tiempo, pero con paciencia podrías construir algo sólido para tu futuro financiero.

