Alerta Profeco sobre vehículos Honda, ¿Qué modelos presentan falla de frenado?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) compartió una alerta de la automotriz Honda, que tras revisiones, percató posibles fallos en el pedal del freno para 2 mil 515 vehículos, de tres modelos específicos de la compañía.

Ante esta alerta, el proveedor se contactará con el propietario de las unidades afectadas, ya sea mediante correo electrónico o vía telefónica, para solicitarles acudir al distribuidor Honda más cercano a su domicilio y atender el posible defecto en el freno.

La falla descubierta radica en que el pivote del mecanismo en el pedal de freno pudiera encontrarse fuera de su posición, lo que provocaría que las luces de freno traseras permanezcan encendidas de forma continua o, en caso más apremiantes, la función de frenado pudiera verse reducida.

La Procuraduría Federal del Consumidor informa el llamado a revisión emitido por Honda de México para 2 mil 515 vehículos Honda y Acura, debido a una posible falla en el mecanismo del pedal… pic.twitter.com/LRORC5rd1s — Profeco (@Profeco) January 23, 2026

¿Cuáles son los modelos llamados a revisión?

En cuanto a los modelos de los 2 mil 515 vehículos que Honda detectó con posible falla en el pedal del freno, y de los cuales la Profeco exhorta a acudir a distribuidores para su pronta atención, está el Pilot año 2023-2025, así como la marca Acura modelo MDX año 2024-2025 y la Acura modelo TLX, año 2024-2025.

Para quienes hayan realizado cambio de propietario pueden informar los datos actuales al número 800 368 8500.

De igual manera, de contar con lo modelos citados, es posible consultar la liga https://www.honda.mx/recall?section=autos, dentro de la página web http://www.honda.mx/. También, la automotriz dispuso como medios de contacto el sitio electrónico http://www.honda.mx/acura y https://www.honda.mx/recall?section=autos.

Resalta que esta campaña para arreglar el desperfecto se mantendrá de manera indefinida; por su parte, la Profeco se mantendrá atenta al cumplimiento del llamado, y mantiene sus canales de contacto para orientar a las personas consumidoras: Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722, así como las redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial.

