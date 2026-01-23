Anota BMV 5.° máximo histórico consecutivo

Este cierre “confirma” que el peso mexicano es una divisa sólida “cuando el mercado está en calma”, de acuerdo con Diego Albuja, analista de ATFX Latam.

LA BOLSA MEXICANA de Valores (BMV) consiguió un nuevo máximo histórico, y ligó cinco sesiones con ganancias; además, el peso mexicano cerró la jornada con una apreciación de 0.09 por ciento y cotizó en 17.46 pesos por dólar tras la divulgación de datos económicos estadounidenses favorables, señalaron analistas.

El S&P BMV IPC finalizó la sesión con una ganancia de 0.46 por ciento o 311.85 unidades para finalizar en un máximo histórico de 68 mil 347.98 puntos, al interior del índice avanzaron las emisoras Orbia Advance con 6.64 por ciento; Banco del Bajío, 6.26 por ciento; Alsea, 5.30 por ciento; Banregio, 4.17 por ciento y Televisa, 3.69 por ciento.

Mientras que el tipo de cambio de la divisa mexicana se ubicó en 17.46 pesos por dólar, muy cerca de las 17.4680 unidades del precio de referencia del miércoles, en la sesión de ayer tocó un mínimo de 17.4381 y un máximo de 17.5131 pesos por billete verde, la apreciación del peso fue originada por un debilitamiento del dólar de 0.34 por ciento, y que tocó un mínimo no visto desde el 30 de diciembre pasado.

“El dólar se debilitó tras la publicación de datos económicos favorables en Estados Unidos”, indicó Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

La analista destacó que los datos de crecimiento de 4.37 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos para el tercer trimestre, el más alto desde el tercer trimestre de 2023 y el aumento trimestral de 0.04 por ciento de la inversión fija bruta ayudaron a su depreciación.

Asimismo, la divisa estadounidense tuvo pérdidas, luego de que el presidente Donald Trump, dijo que los aranceles previstos para febrero contra ocho países no entrarían en vigor y también descartó usar la fuerza para tomar Groenlandia, lo que permitió que hubiera menos nerviosismo en los mercados.