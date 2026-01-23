Antimonopolio ordena a GRUMA eliminar exclusividades en el mercado de harina de maíz

La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) anunció la adopción de medidas correctivas para reactivar la competencia en el mercado de la harina de maíz en México, tras concluir una investigación relacionada con las prácticas comerciales de GRUMA, principal productora del insumo utilizado en la elaboración de tortillas.

De acuerdo con un comunicado oficial, el Pleno de la CNA determinó que existen barreras y restricciones contractuales que han limitado el funcionamiento competitivo del mercado, particularmente en la producción, comercialización y distribución de harina de maíz a nivel regional.

Estas condiciones afectan de manera directa a las y los propietarios de tortillerías, así como a los consumidores finales.

La harina de maíz es un insumo estratégico en la alimentación del país. Datos citados por la autoridad indican que el consumo anual de tortilla de maíz por habitante en México es de 65.8 kilogramos y que más del 80 por ciento de los hogares destinan parte de su gasto a la compra de este producto básico, según cifras de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Como parte de la resolución, la CNA aceptó las denominadas “medidas alternativas” presentadas por GRUMA, con el objetivo de eliminar restricciones que impedían a las tortillerías elegir libremente a su proveedor de harina de maíz.

Entre las principales acciones destaca la eliminación de cláusulas de exclusividad y de consumo mínimo en los contratos, así como la cesión, sin costo adicional, de maquinaria como molinos, tortilladoras y batidoras vinculadas a dichos acuerdos.

Estas modificaciones aplicarán tanto a contratos vigentes como a futuros, y estarán sujetas a mecanismos de verificación y supervisión institucional para garantizar su cumplimiento. Con ello, la autoridad busca que las y los tortilleros dejen de estar atados a un solo proveedor, tengan mayor libertad comercial y enfrenten menores costos operativos.

Por su parte, GRUMA informó a la Bolsa Mexicana de Valores que el procedimiento administrativo concluyó de manera satisfactoria y definitiva, sin la imposición de multas ni la exigencia de desinversión de activos. La empresa reiteró su compromiso con la competencia económica, la innovación y el correcto funcionamiento del mercado, así como con el desarrollo de sus operaciones en México.

Si bien la CNA aclaró que el precio de la tortilla depende de múltiples factores, como costos energéticos y operativos, sostuvo que estas medidas crean condiciones de competencia que podrían beneficiar, en el mediano y largo plazo, a la población mexicana.

La Comisión Nacional Antimonopolio subrayó que continuará vigilando el mercado para asegurar que opere en favor de las y los consumidores, así como de los pequeños negocios del país.

MSL