CFE establece acciones estratégicas ante la tormenta invernal 2026

Con base en las previsiones del clima que indican que en Estados Unidos y Norte de México, se experimentará un evento climático severo por bajas temperaturas, lo cual podría ocasionar interrupciones en las entregas de gas natural y una alta volatilidad de sus precios, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informa las acciones que ha implementado, encaminadas a minimizar el riesgo operativo que representa dicha condición.

Al respecto, se precisa que CFE cuenta con poco más de 28 mil MW de capacidad disponible que no requiere gas natural, con tecnologías como termoeléctrica convencional, carboeléctrica y energías limpias, suficientes para mantener el suministro de energía eléctrica en el país. Además, dispone de dos terminales de regasificación de GNL con capacidad de abastecer hasta 350 mil metros cúbicos al interior del país.

Para dar seguimiento a la contingencia y fortalecer la coordinación operativa, la CFE constituyó el Grupo Directivo de Atención de Emergencias, el cual se mantiene en sesión permanente para monitorear la evolución del fenómeno meteorológico, evaluar oportunamente posibles afectaciones y coordinar acciones que aseguren la continuidad del suministro eléctrico y, en su caso, el restablecimiento del servicio a la brevedad.

Respecto a precios de gas natural

Para reducir impactos por volatilidad internacional en el precio del gas, la CFE mantiene un programa de coberturas financieras mediante instrumentos tipo opciones que acotan el precio en rangos convenientes y disminuyen la exposición en periodos de alta volatilidad.

Estas coberturas disminuyen de forma efectiva los efectos financieros asociados a incrementos abruptos de precios y contribuyen a la continuidad operativa del Sistema Eléctrico Nacional.

La CFE reitera su compromiso con la sociedad al establecer acciones estratégicas para salvaguardar la continuidad, seguridad y confiabilidad del suministro de energía eléctrica.

