CFE moderniza medidores digitales en todo México

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) aseguró que el registro del consumo eléctrico en el país es confiable, preciso y se encuentra en un proceso permanente de modernización, como parte del fortalecimiento de la infraestructura del servicio eléctrico nacional.

La medición eléctrica es un componente fundamental del suministro de energía, ya que permite determinar el consumo durante un periodo específico para emitir la facturación correspondiente a todas y todos los usuarios del servicio eléctrico.

En los últimos años, este sistema ha evolucionado hacia la digitalización, lo que ha permitido que la mayoría de los medidores instalados en los hogares sean digitales, sustituyendo a los dispositivos mecánicos. Este cambio mejora la precisión del registro del consumo y facilita la interpretación de las lecturas.

La CFE destacó que los medidores eléctricos cumplen con procesos sistemáticos de revisión y control. Antes de su instalación, los equipos son verificados y calibrados en laboratorios acreditados, conforme a las normas aplicables. Además, personal técnico especializado de la CFE realiza revisiones periódicas en campo, de acuerdo con programas establecidos, para garantizar la integridad del sistema de medición y prevenir o detectar anomalías.

La sustitución de medidores se lleva a cabo con base en criterios técnicos, como la vida útil del equipo, la disponibilidad de refacciones o la actualización tecnológica, sin generar costos adicionales para las y los usuarios.

En cuanto a la facturación del servicio doméstico, la CFE informó que el cobro se realiza con base en la energía efectivamente consumida, a partir de lecturas periódicas que pueden ser manuales o automatizadas, según el tipo de medidor instalado en cada hogar, empresa o institución.

Los periodos de medición y facturación se aplican de manera recurrente y regular en todo el país, por personal debidamente capacitado, conforme a la tecnología utilizada. Cada periodo agrupa el consumo registrado entre una lectura y la siguiente, lo que permite comparar consumos entre recibos e identificar variaciones relacionadas con hábitos de uso o estacionalidad.

Esta información resulta clave para que las y los usuarios detecten oportunamente incrementos en su consumo y adopten medidas que les permitan reducir el importe de su recibo.

Finalmente, la CFE reiteró su compromiso permanente con la modernización de la infraestructura eléctrica, mediante inversiones en redes más robustas, sistemas de medición y tecnología actualizada, así como la simplificación y estandarización de los procesos de atención, facturación y cobro.

Con estas acciones, la empresa pública del Estado reafirmó su responsabilidad de garantizar el suministro de electricidad con continuidad, equidad, claridad, calidad y calidez, colocando a las y los usuarios en el centro de sus decisiones y de su mejora continua.

