CFE instala grupo directivo de atención de emergencias ante tormenta invernal ‘Fern’.

En sesión permanente, se instala Grupo Directivo de Atención de Emergencias de la CFE, para dar seguimiento a la evolución meteorológica

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) instaló el Grupo Directivo de Atención de Emergencias encabezado por la Directora General y su equipo de trabajo con el objetivo de monitorear la evolución de la tormenta invernal “Fern”, fortalecer la coordinación operativa y dar seguimiento oportuno a cualquier afectación que pudiera presentarse, principalmente para las personas usuarias.

En ese sentido, se establecieron Centros de Operación Estratégicos (COE) en las Divisiones de Baja California, Norte, Golfo Norte y Golfo Centro, así como en Oficinas Nacionales, para el monitoreo permanente y la coordinación operativa de medidas previas y durante la presencia del fenómeno, así como de acciones de restablecimiento.

Asimismo, la CFE cuenta con más de 800 trabajadores electricistas y personal de logística, 210 grúas, 333 vehículos ligeros, un vehículo todoterreno, 37 plantas de emergencia y 24 torres de iluminación, listos para atender de manera inmediata cualquier situación y acelerar maniobras de restablecimiento.

Como lo instruyó la Presidenta de la República y la Secretaría de Energía, la CFE mantendrá informada de manera permanente a la población. Asimismo, se reitera que está a disposición el número 071 para reportar cualquier eventualidad relacionada con el suministro de energía eléctrica.

Finalmente, se informa que, con corte a las 12 del día no se reportan afectaciones ni asuntos críticos en la operación del sistema.

