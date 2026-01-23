IEPS y aranceles impulsan precios en 1.ª quincena

Los precios durante la primera quincena de enero se aceleraron a 3.77 por ciento, en línea con lo estimado por analistas, debido, principalmente, por el repunte en los costos de las mercancías alimenticias ante los aumentos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y los aranceles.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la primera quincena de enero del 2026, el indicador repuntó 0.31 por ciento respecto a la quincena anterior; si se compara con el mismo periodo del año pasado, la inflación quincenal fue mayor, ya que en 2025 fue de 0.20 por ciento quincenal y de 3.69 a tasa anual.

Al interior del indicador, el índice subyacente, el cual excluye los precios más volátiles, registró un incremento de 0.43 por ciento a tasa quincenal, impulsado por los precios de las mercancías que subieron 0.69 por ciento y los servicios en 0.19 por ciento.

El Dato: El 5 de febrero habrá reunión de Política Monetaria, en la que se espera que la Junta de Gobierno recorte, de nueva cuenta, la tasa de interés referencial.

En contraste, el índice de precios no subyacente, descendió en 0.12 por ciento, debido a una baja en los productos agropecuarios que redujeron sus costos en 0.20 por ciento, mientras que el de los energéticos y las tarifas autorizadas por el gobierno lo hicieron en 0.06 por ciento.

A tasa anual, en el periodo de referencia, los índices subyacente y no subyacente registraron un crecimiento anual de 4.47 y de 1.43 por ciento, respectivamente. En la misma quincena del año anterior, la variación anual fue de 3.72 y de 3.60 por ciento, en ese orden.

De manera detallada, el limón tuvo un incremento de 15.21 por ciento, seguido por los cigarrillos que registraron un repunte de 12.22 por ciento, los refrescos envasados aumentaron en 3.97 por ciento y los productos para el cabello lo hicieron en 1.75 por ciento.

0.31 por ciento fue la variación quincenal del índice de precios

Por su parte, el transporte aéreo cayó en 27.30 por ciento; el chile serrano lo hizo en 10.56 por ciento; seguido de los servicios turísticos en paquete, que bajaron 7.52 por ciento, mientras la lechuga y la col, tuvieron una disminución de 5.97 por ciento.

De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos de Banamex, la inflación repuntó de 3.66 por ciento que había registrado la quincena anterior, a 3.77 por ciento, con lo que interrumpió la trayectoria a la baja que había registrado a finales de 2025.

“Como anticipamos, ya se comenzó a registrar un repunte de la inflación anual como consecuencia de los efectos de los incrementos a impuestos y aranceles que entraron en vigor el 1 de enero, con impacto principalmente sobre el componente de mercancías, el cual mostraba una moderación de su tendencia al alza”, señala en un análisis.

12.2 por ciento fue la variación quincenal de los cigarrillos

Pese a lo anterior, Banamex admitió que los efectos estimados por lo incrementos al IEPS fueron ligeramente menores que lo anticipado, además de que sostuvo que el efecto de los mayores aranceles se manifestarían de manera gradual.

“La sorpresa a la baja en la inflación de mercancías se asocia a aumentos de precios menores que lo proyectado al excluir dichos factores, lo que podría responder a cierto cambio en la estacionalidad de este componente o menores presiones”, dijo.

En entrevista con La Razón, Julio Ruiz, economista en jefe para México de Citi, coincidió en que el aumento en la inflación durante la primera quincena del año se relaciona con un efecto fuerte relacionados con los aranceles de Estados Unidos y el IEPS; sin embargo, explicó que lo que se debe evaluar es si los niveles de la inflación serán persistentes o serán transitorios y ahí se definirá la política monetaria del Banco de México (Banxico).

“Si es transitorio, yo creo que hay espacio para recortar lo que se ve más o menos ahí en la mediana. Algunos tendrán 25 más, algunos tendrán 25 menos”, destacó.

Ante ello, Gabriel Cuadra, subgobernador del Banco de México, dijo en una entrevista con el Grupo Financiero Banorte, que las presiones de la inflación en las primeras semanas del año son de carácter transitorio, según lo ha dejado ver la evidencia internacional y la experiencia histórica.

“La evidencia internacional y la experiencia histórica sugieren que los choques inflacionarios previstos para el inicio del año (impuestos especiales y aranceles) tendrían un impacto de una sola vez sobre los precios, sin contaminar la trayectoria de mediano plazo”, dijo en el podcast Norte Económico, publicado el 21 de enero, previo al periodo de silencio de la siguiente reunión de la Junta de Gobierno del banco central.

Cuadra explicó que el repunte

observado en la inflación subyacen-

te durante 2025 estuvo impulsado principalmente por aumentos temporales en el componente de mercancías, lo que no fue exclusivo de México, pues este patrón se observó en economías como EU, Reino Unido y Canadá.

Con lo anterior, algunos analistas esperan que para el cierre de este año se mantendrán las estimaciones para la inflación anual general y subyacente en 4.2 por ciento y 4.1 por ciento, con presiones derivadas de los aranceles impuestos (que se manifestarían gradualmente), así como por aumentos acumulados en costos laborales, compensadas parcialmente por la apreciación cambiaria y un crecimiento económico que se mantendrá moderado, dijo Banamex.