Museo Interactivo Bimbo abre sus puertas al público en CDMX.

El Museo Interactivo Bimbo (MiBIMBO) abrió oficialmente sus puertas al público en la Ciudad de México, como parte de las celebraciones por los 80 años de historia de Grupo Bimbo.

El lugar tiene capacidad para recibir hasta 500 personas de manera simultánea en una superficie de 3,000 m2, de los cuales más de 1,600 m2 son espacios de exhibición.

“MiBIMBO es un espacio vivo que busca inspirar, educar y conectar a las personas con una historia que se ha construido durante ocho décadas. Deseamos que cada visitante que cruce por estas puertas descubra que la imaginación, la innovación y el trabajo en equipo pueden cambiar el mundo. Es un museo donde las cosas se podrán tocar, sentir y vivir, despertando así la curiosidad y el deseo de aprender”, señaló Karina Fogel, Directora del Museo Interactivo Bimbo.

Ubicación y horarios del MiBIMBO

El museo ocupa la planta baja y mezanine de un icónico edificio de los años sesenta, ubicado en Isabel La Católica #51, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

El MiBIMBO tiene dos horarios diferentes de operación, los cuales son los siguientes:

Martes a jueves en un horario de 09:00 a 18:00 horas

Viernes a domingo de 10:00 a 19:00 horas

¿Cuáles son los costos del museo?

La entrada a público en general cuesta 100 pesos; con promoción de dos adultos o más en 80 pesos por persona; visitas escolares 55 pesos, niños de 3 a 12 años 60 pesos; personas con discapacidad y adultos mayores 30 pesos y niños menores de 3 años entran gratis; turistas extranjeros 120 pesos.

Los accesos podrán adquirirse en las taquillas del museo o a través del sitio web www.mibimbo.com

¿Qué ofrece el lugar?

El museo ofrece un recorrido por el legado de Grupo Bimbo desde 1945, mostrando cómo una empresa orgullosamente mexicana ha logrado unir tradición, innovación y valores: desde sus orígenes como una panadería local hasta consolidarse como la panificadora más grande del mundo, con impacto global y presencia en 39 países.

A través de sus 80 exhibiciones interactivas, inmersivas y mecánicas para todas las edades, MiBIMBO ofrece un recorrido donde la tecnología y la memoria se combinan para crear una experiencia educativa y transformadora.

El museo también rinde homenaje a la tradición panadera mexicana, sus oficios y recetas, e invita a los visitantes a participar en diferentes experiencias

El Museo Interactivo Bimbo es también un museo con causa. A través del Programa Huellas, un proyecto integral que apoyará la conservación del oso negro mexicano, una de las especies más emblemáticas y en peligro de extinción. Mediante este programa, una parte del ingreso por la venta de boletos se destinará a iniciativas de alto impacto, que incluyen el monitoreo científico, la protección de corredores biológicos y la recuperación de ejemplares en riesgo. Estas acciones se desarrollan en colaboración con instituciones como el Museo del Desierto, la Reserva Chipinque y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Asimismo, MiBIMBO impulsará el emprendimiento con propósito a través de talleres y conferencias, y presenta los avances de Grupo Bimbo en materia de electromovilidad, con simuladores de conducción enfocados en la seguridad y la movilidad sustentable.

