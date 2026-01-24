CFE monitorea posibles afectaciones al servicio eléctrico por la tormenta invernal ‘Fern’

El Grupo Directivo para la Atención de Emergencias de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se mantiene en sesión permanente ante posibles afectaciones por la tormenta invernal “Fern”.

A las 19:30 horas de este sábado 24 de enero, el servicio eléctrico en todo el país funciona con normalidad. Aunque el servicio se ha restablecido, el fenómeno meteorológico provocó cortes en los municipios de Balleza y en Guadalupe y Calvo, en Chihuahua, así como Guanaceví y Tamazula, en Durango.

Asimismo, la Minera San Julián ya cuenta con suministro eléctrico tras atender la caída de un árbol que provocó la interrupción del servicio.

La Comisión Federal de Electricidad añadió que trabaja de manera permanente en el suministro eficiente y continuo de energía eléctrica para la población, en seguimiento a las instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y en coordinación con la Secretaría de Energía.

cehr