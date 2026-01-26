Grupo Salinas planteó su deseo de pagar impuestos, afirma Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que Grupo Salinas planteó ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) su intención de pagar los impuestos pendientes, lo cual, aseguró, ocurrió dentro del plazo acordado.

Durante la Conferencia del Pueblo, la mandataria federal aseguró que la empresa dirigida por Ricardo Salinas Pliego se presentó el jueves ante el SAT para manifestar su intención de pagar su adeudo de 51 mil millones de pesos.

Cuestionada sobre si esto resultaría en que el pago del adeudo se realice fuera del plazo establecido, que terminaba el viernes pasado, la mandataria federal respondió que no. Explicó que, al manifestar su intención de pagar, Grupo Salinas actuó dentro de las fechas establecidas.

Así, la presidenta destacó que, con esta acción, Grupo Salinas aún podrá gozar de los beneficios por pagar en enero, como la disminución de un porcentaje de la deuda, en caso de que así lo determine el SAT.

Ellos se presentaron el jueves al Servicio de Administración Tributaria, plantearon su deseo de pagar y, en este momento están en mesas, no de negociación, sino del alcance de las disminuciones relacionadas con la ley Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Remarcó que el SAT está evaluando de cuáles beneficios podrá gozar Grupo Salinas, y de qué forma, con base en la última resolución de los Tribunales Colegiados sobre este caso.

La Suprema Corte de Justicia resolvió que el amparo no es válido y que la última resolución de los tribunales colegiados sí lo es. En dicha resolución, respecto de dos empresas del Grupo Salinas, se establece que pueden acceder a los beneficios previstos en el Código Fiscal Claudia Sheinbaum, presidenta de México



La mandataria federal aseguró que prevé que esta semana quede resuelto el asunto.

En el momento en que esto quede debidamente establecido, se informará al pueblo de México cuál es el beneficio legal aplicable y de qué manera se cubrirán los impuestos correspondientes. Claudia Sheinbaum, presidenta de México



