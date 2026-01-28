Este es el Plan Maestro SAT 2026 con el que pretenden recaudar 5.8 billones de pesos

Este 2026 el SAT tendrá un Plan Maestro, con el que se predente recaudar 5.8 billones de pesos, mejorar la atención a los contribuyentes, una fiscalización clara y el combate a las factureras.

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con el Plan Maestro 2026 se pretenden recaudar 5.8 billones de pesos, fortalecer el combate a la evasión de impuestos, y tener una atención más cercana enfocada en las necesidades de los contribuyentes.

Con este Plan Maestro, el SAT busca consolidar una nueva cultura contributiva a nivel nacional, así como fomentar que las y los contribuyentes cumplan sus obligaciones fiscales de manera voluntaria mediante tres ejes principales.

Plan Maestro SAT 2026 ı Foto: SAT

Ejes del Plan Maestro 2026 del SAT

Los tres ejes del SAT para cumplir el Pan Maestro 2026 son la Atención honesta, cercana y con calidez; la Implementación de esquemas de fiscalización transparentes y objetivos; y el Combate a la compra-venta de facturas falsas.

En cuanto la Atención honesta, cercana y con calidez se ampliará la presencia del SAT mediante la apertura de nuevas oficinas en las siguientes entidades:

Baja California

Baja California Sur

Ciudad de México

Jalisco

Michoacán

Nuevo León

Oaxaca

Quintana Roo

Yucatán

También fortalecerá el programa Oficina Móvil en toda la República Mexicana, y ofrecerá asistencia y orientación enfocada en la honestidad y calidez, con la finalidad de brindar información de manera clara a las y los contribuyentes con respecto a su situación fiscal, derechos y obligaciones.

Asimismo, contará con nuevas tecnologías para que se puedan realizar trámites en líneas, tener un sistema de citas más amplio, y como tener formatos que faciliten la presentación de los trámites y optimización del tiempo de atención en las oficinas.

Auditoria sat 2026 ı Foto: Especial

Para la Implementación de esquemas de fiscalización transparentes se establecerán criterios específicos para la programación de auditorías cin esquemas contra la evasión y contrabando.

Esto permitirá que las auditorías se enfoquen solamente a los constribuyentes que presenten irregularidades, dejando fuera de las revisiones a los contribuyentes que cumplen de manera adecuada con sus obligaciones fiscales.

En el Combate a la compra-venta de facturas falsas el SAT tendrá procesos de revisión para identificar a las personas que “incurran en la compra-venta de facturas falsas y realizará el cobro de las contribuciones omitidas por la compra de comprobantes fiscales falsos.”

De acuerdo con el Plan Maestro 2026, las y los contribuyentes que tengan facturas identificadas como falsas tendrán un periodo total de 30 días paa poder realizar la corrección oportuna de estas con el SAT.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .