Proyectos culturales

Tren Maya e INAH suman esfuerzos para preservar el patrimonio del sureste

Tren Maya e INAH establecieron una agenda de trabajo para el seguimiento de proyectos culturales; avanzan obras de CATVI y PROMEZAS Chichen Itzá y Uxmal

Tren Maya e INAH suman esfuerzos para preservar el patrimonio del sureste.
Tren Maya e INAH suman esfuerzos para preservar el patrimonio del sureste. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

El Director General de Tren Maya, Óscar David LozanoÁguila, se reunió con Joel Omar Vázquez Herrera, Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), así como a Anna Goycoolea Artís, Coordinadora Nacional de Centros INAH, para fortalecer la coordinación interinstitucional y consolidar una experiencia cultural integral en el sureste mexicano.

Durante el encuentro se estableció una agenda de trabajo conjunta orientada a fortalecer el seguimiento y la supervisión técnica de los proyectos culturales que complementan la operación del Tren Maya.

Dicha agenda, se informó, busca integrar, con rigor técnico y sensibilidad patrimonial, la riqueza histórica y cultural de la región a la experiencia de viaje de las y los usuarios.

TE RECOMENDAMOS:
CENAGAS moderniza la infraestructura de transporte de gas natural en las 13 regiones del país.
Moderniza red de gasoductos

CENAGAS invertirá 32 mmdp en infraestructura de gas natural durante sexenio de Claudia Sheinbaum

Entre los temas abordados, se revisó el avance de las obras correspondientes a los Centros de Atención a Visitantes (CATVI) y los Programas de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas (PROMEZAS) en Uxmal y Chichén Itzá, concebidos como espacios de encuentro que permitirán a artesanos, comunidades locales y visitantes interactuar de manera ordenada y respetuosa con el patrimonio cultural del sureste mexicano, bajo la guía especializada del INAH.

Este esfuerzo interinstitucional permitirá fortalecer el turismo cultural, impulsar el desarrollo regional y garantizar que quienes viajan a bordo del Tren Maya vivan una experiencia más profunda, integral y respetuosa del patrimonio histórico de México, consolidando unavisión compartida en la que la movilidad, la cultura y la identidad nacional avanzan de manera articulada.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
El Inegi reportó que la economía mexicana creció 0.7% en 2025, su menor avance desde la pandemia.
Cifras de Inegi

Economía de México crece 0.7% en 2025