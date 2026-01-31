México consolida liderazgo comercial con EU y avanza en revisión del T-MEC: Ebrard

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, al finalizar su participación en la cuarta reunión plenaria de Morena

El secretario de Economía , Marcelo Ebrard, aseguró que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se mantiene estable y que México ha consolidado un liderazgo comercial con su principal socio económico, Estados Unidos.

Durante sus declaraciones, Ebrard explicó que los tres países han concluido la fase de consultas formales del tratado, y que la próxima semana se presentarán los resultados a la presidenta de México, además de que serán compartidos públicamente, detallando información estado por estado.

“Los tres países ya terminamos el proceso de consulta. Nada más que nos dé la fecha a la presidenta, presentaremos los resultados de la consulta y, desde luego, mandárselos a ustedes también”, afirmó.

El canciller destacó que el objetivo principal de México es perfeccionar el tratado y reducir la incertidumbre en torno a su implementación este año, lo que fortalecerá la inversión y la competitividad del país.

Ebrard señaló que este esfuerzo se acompaña de un portafolio de inversión estratégico diseñado para traducir la apertura comercial en crecimiento económico y desarrollo industrial.

Según datos oficiales, el 85% de los bienes que México exporta a Estados Unidos no paga arancel, lo que coloca al país como uno de los principales socios comerciales de Washington.

Además, México mantiene una economía abierta, con acuerdos vigentes no solo con Estados Unidos, sino también con la Unión Europea, la Alianza del Pacífico y el acuerdo Transpacífico (CPTPP), consolidando su papel como principal exportador hacia Estados Unidos.

Ebrard vinculó estos resultados con políticas internas que han permitido reducir la pobreza y mantener niveles bajos de desempleo, así como sostener la inversión extranjera directa.

Dentro de este mismo marco, enfatizó la importancia de fortalecer la industria nacional, promover la digitalización de las MiPymes y fomentar la innovación, como parte de la estrategia para acelerar el crecimiento económico y aprovechar las oportunidades que ofrece el T-MEC.

