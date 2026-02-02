Inversión física del sector público cae 25.7% en 2025

En 2025, el gasto en inversión física del sector público que no contempla a Petróleos Mexicanos (Pemex) fue de 548 mil 896.6 millones de pesos, cifra inferior 25.7 por ciento en términos reales respecto a lo que se ejerció en 2024, la disminución fue originada por una caída de 52.7 por ciento en la asignación de recursos al Gobierno; Desarrollo Social, con una baja de 4.4 por ciento y una disminución de 37.8 por ciento desarrollo económico, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Lo anterior significó que el gasto en inversión física del sector público se ubicara en 1.6 por ciento como proporción del PIB, lo que significó un retroceso de 0.5 puntos porcentuales respecto a 2024 cuando se ubicó en 2.1 por ciento.

De manera detallada, el presupuesto del sector Gobierno en 2024 fue de 60 mil 115.4 millones de pesos, mientras que para 2025 ese monto se desplomó a 29 mil 492.9 millones de pesos; es decir, una contracción de 52.7 por ciento anual.

TE RECOMENDAMOS: Empleo formal muestra reducción Piden fortalecer a firmas por informalidad

28 por ciento se desplomó el total del capital físico

Al interior, las mayores caídas se observaron en Asuntos financieros y hacendarios con una reducción de 93.6 por ciento; Seguridad Nacional con 68.2 por ciento y Coordinación de la política de gobierno con 41 por ciento; en el primer caso se pasó de 213.5 mil millones de pesos a 14.1 millones de pesos; en el segundo, de 49 mil 704.4 millones de pesos a sólo 16 mil 424.4 millones de pesos y en el tercero, de 697.4 millones de pesos a 427.3 millones de pesos.

No obstante, en la comparación anual hubo alzas en Legislación con 55.3 por ciento; Justicia, 26.8 por ciento; Relaciones Exteriores, 17.1 por ciento; Asuntos de orden público y de seguridad interior, 30.3 por ciento y en otros servicios generales un repunte de 12.2 por ciento.

En Desarrollo social, concepto que representó el 58.7 por ciento del total de la inversión física para 2025, también hubo una disminución de 4.4 por ciento, al pasar en 2024 de 319 mil 822.2 millones de pesos a 317 mil 275.2 mdp en 2025.

El Tip: La inversión física es el recurso que se le destina a la creación, adquisición, ampliación o rehabilitación de infraestructura y su propósito es aumentar el patrimonio estatal.

En el desglose de Desarrollo social, el gasto en Protección Ambiental se redujo 62.9 por ciento, al pasar de 7 mil 936.8 mdp, a 3 mil 060.6 millones; o bien, en Vivienda y servicios a la comunidad, que representó el 47.3 por ciento del total, se pasó de 256 mil 852.5 mdp en 2024 a 259 mil 550.2, una caída de 2.7 por ciento; en Salud en 2024 se invirtieron 31 mi 068.7 mdp, mientras que para el siguiente año sólo se destinaron 29 mil 198.3 millones de pesos, una disminución de 9.5 por ciento; en Recreación, cultura, y otras manifestaciones sociales, una baja de 38.1 por ciento, al transitar de 2 mil 001.7 mdp a mil 286.3 millones de pesos.

Por su parte, Desarrollo Económico también registró una contracción de 37.8 por ciento en términos reales, al pasar de 655 mil 359.9 millones de pesos en el año antepasado a 423 mil 193.7 millones de pesos en 2025, luego de que en todos lo rubros hubo pérdidas.

Al interior de éste, la inversión física para Asuntos económicos, comerciales y laborales en general disminuyeron de mil 603.7 millones de pesos a 2.9 millones de pesos, o 99.8 por ciento; Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza de 20 mil 672.9 mdp a 9 mil 287.3 mdp o una reducción de 56.7 por ciento; en combustibles y energía, en 2024 se gastaron 389 mil 367.9 mdp para 2025 273 mil 881.7 mdp una contracción de 32.2 por ciento y en transporte, de 241 mil 749.8 mdp a sólo 138 mil 967.1 mdp el año pasado, lo que significó una disminución de 44.6 por ciento.

Asimismo, en Comunicaciones se pasó de 255.6 mdp a 100 mdp o 62.3 por ciento; Turismo, 711.7 millones de pesos a 324.2 mdp o una disminución en el gasto público de 56.1 por ciento; Ciencia, tecnología e innovación pasó de 280.8 mdp a sólo 75.9 mdp o una caída de 73.9 por ciento y otras industrias o asuntos económicos de 694.9 mdp a 554.6 mdp para resultar en una baja de 23.1 por ciento.

Gasto público. Al comparar las estadísticas oportunas de las finanzas públicas de la SHCP con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025, en el rubro de Gobierno hubo un sobre ejercicio; mientras que, en desarrollo social y económico hubo un subejercicio del gasto.

De acuerdo con el PEF, el gasto asignado para inversión física en el concepto de Gobierno fue de 24 mil 394.5 mdp; mientras que, en los datos de Hacienda mostraron un gasto de 29 mil 492.9 mdp, un incremento de 5 mil 098.4 mdp.

En Desarrollo social, en el PEF se le asignaron 329 mil 478.5 millones de pesos y en los datos del gasto ejercido sólo fueron 317 mil 275.2 millones de pesos, un subejercicio de 12 mil 203.3 millones de pesos.

Finalmente, sobre Desarrollo económico, en 2025 se gastaron 423 mil 193.7 millones de pesos, mientras que, en el PEF se le asignaron 653 mil 181.6 millones de pesos, un subejercicio de 229 mil 987.9 millones de pesos.

Gasto ı Foto: Especial