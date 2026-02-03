El 81% de las empresas en México acelerará su transición climática para atraer inversión: HSBC

El 81% de las empresas en México planea acelerar sus estrategias de transición climática en los próximos tres años, según HSBC.

Para las empresas en México, la sustentabilidad se mantiene como una decisión estratégica de negocios que impacta a su inversión, ofrece beneficios potenciales a sus productos o servicios y puede atraer capital. Por el contrario, incumplir compromisos relacionados con la transición climática, se puede traducir en desinversión, pues actualmente se percibe que los planes sustentables robustos de las empresas son igual de importantes que su desempeño financiero.

Estos son los resultados obtenidos en México por la Encuesta Global de Dinámica Sustentable de HSBC (HSBC Sustainability Pulse Survey), integrada por las respuestas de tomadores de decisión de empresas y de inversionistas institucionales de Norteamérica.

Lo que ven las empresas

81% de ellas planea acelerar sus estrategias rumbo a la transición climática en los siguientes tres años.

71% considera tener un avance importante en la adopción de múltiples tecnologías y seguirá en esa ruta.

56% de las empresas en el país ya ha realizado mejoras en eficiencia energética en sus edificios, operaciones o manufactura.

36% considera que los altos costos son el principal reto de iniciar o acelerar su transición; le sigue la disponibilidad de financiamiento ( 29% ).

39% de las empresas percibe que enfrentaría presión de sus accionistas y clientes de no alcanzar sus objetivos sustentables.

Y sus planes para los siguientes tres años

47% de ellas planea priorizar la compra de energías renovables y de energía limpia.

42% de las empresas planea destinar más del 10% de sus inversiones a acciones ligadas a la transición climática.

53% de las empresas espera que las inversiones en medidas sustentables beneficien a sus productos o servicios.

Lo que ven los inversionistas institucionales

81% de ellos está de acuerdo en que un plan sustentable creíble entre las empresas es igual de importante que su desempeño financiero.

79% considera que las compañías con estrategias sustentables fuertes están mejor posicionadas para atraer capital en el largo plazo.

72% percibe que las empresas que fallan en sus compromisos sustentables enfrentarán desinversión.

La mayoría de las empresas en México planea acelerar su transición climática ante la presión de inversionistas y accionistas, según HSBC. ı Foto: HSBC

“Las empresas mantienen en sus planes de negocios el iniciar o incentivar sus estrategias sustentables, porque perciben beneficios tangibles. Es interesante también que algunas de las barreras que enfrentan en ello se relacionan con los altos costos y la disponibilidad de financiamiento. Ahí es donde HSBC puede ofrecerles apoyo acorde a sus necesidades y proyectos”, indicó Diego Spannaus, Director de Finanzas Sustentables de HSBC México y Latinoamérica.

BSAT y su contribución a reducir el impacto ambiental de los edificios

Precisamente para ayudar a las empresas a reducir su consumo energético en el país, HSBC presenta a BSAT (HSBC Buildings Sustainability Assesment Tool), una herramienta que permite a las empresas obtener un diagnóstico sobre su consumo de energía en sus inmuebles y encontrar alternativas de modernización y eficiencia para reducir su impacto en sus emisiones de carbono.

El BSAT es gratuito para las empresas. Para acceder a la herramienta, las empresas deben ingresar a la plataforma del HSBC Sustainability Tracker, crear una cuenta y entrar a la opción de Asociaciones y Propuestas. Al ingresar las características de su inmueble (ubicación, antigüedad, uso, cantidad de pisos, consumo actual de energía, etc.), las empresas recibirán lo siguiente:

Alternativas sustentables para sustituir su consumo energético, con inversiones estimadas por cada medida sugerida.

Volumen de la reducción de emisiones de CO2 que cada alternativa generaría.

Ahorro anual estimado, de realizar alguna o varias de las estrategias sugeridas.

Tiempo que llevaría el retorno de inversión potencial.

“BSAT complementa las herramientas que HSBC México pone gratuitamente a disposición de las empresas, clientes y no clientes del banco, para visualizar las mejores alternativas para reducir su consumo energético. BSAT se especializa en bienes inmuebles, un sector cuyo uso de energía representa el 40% de su gasto operativo. Las empresas que tienen inmuebles pueden con BSAT acceder a un diagnóstico y planear sus cambios, inversiones y ahorros de forma más asertiva”, dijo Diego Spannaus.

Para ofrecer BSAT, HSBC México se asoció con la consultora de sustentabilidad CFP Green Buildings.

