Plan de inversión puede elevar PIB a 3.0%: SHCP

Tras la presentación del Plan de Inversiones Mixtas que contará con recursos por 5.6 billones de pesos, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, dijo que de concretarse este tipo de asociaciones y realizar las obras propuestas, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) podría ubicarse entre un rango de 2.5 por ciento y 3.0 por ciento; no obstante, analistas refirieron que se ubicará entre 1.3 y 1.8 por ciento, cifra más moderada en 2026.

El Dato: La presidenta Claudia Sheinbaum, en su conferencia mañanera de ayer, comentó que la inversión propuesta está dirigida a carreteras, agua y en energía.

“Típicamente la mitad del rango, digamos, entre 2.5 y 3.0 sería 2.7 (por ciento), pero estamos con mucha certeza que la probabilidad de lograr un crecimiento cercano al 3.0 por ciento es muy importante. Son dos puntos porcentuales adicionales en inversión nada más. Entonces, la idea es concretar de manera precisa esta inversión, y debería acercarnos al 3.0 por ciento”, añadió Amador Zamora.

Por su parte, la International Chamber of Commerce (ICC) México destacó que, para este año, la economía mexicana podría tener un crecimiento del PIB de 1.3 por ciento a 1.8 por ciento, un incremento respecto del 0.5 por ciento que se estimó para 2025, es decir, una mejoría, pero aún se encuentra por debajo del promedio.

El organismo añadió que se espera que el consumo y las exportaciones sean los motores de impulso para la economía mexicana, y consideró que, el escenario que prevén es un “optimismo cauteloso”.

“Observamos un escenario que puede definirse como optimismo cauteloso. Después de 2025, en el que la economía mexicana mostró un crecimiento cercano a medio punto porcentual, para 2026 estimamos una expansión en un rango de entre 1.3 y 1.8 por ciento. Se trata de una mejoría relativa, aunque todavía por debajo del potencial del país”, indicó Marlene Garayzar, vicepresidenta nacional del ICC México.

Indicó que se espera que el consumo interno se reactive gracias a una moderación en la tasa de interés por parte del Banco de México (Banxico) y también por la realización del Mundial de Futbol, ya que, atraerá turismo y el sector de servicios y de comercio se beneficiarán; no obstante, resaltó que a lo largo de este año también habrá retos importantes como lo es la revisión del T-MEC.

Un punto clave para el desempeño de la economía mexicana será el entorno geopolítico y las decisiones en política económica y comercial del presidente Donald Trump, éstas “tendrán implicaciones directas para México”, añadió.

Por su parte, Janneth Quiroz Zamora, vicepresidenta del Grupo de Política Económica del ICC México, dijo que la expectativa de crecimiento que se tiene para 2026, es positiva, mientras que no cambie algo en la revisión en el T-MEC, ya que, gracias a él, en 2025, las exportaciones tuvieron una ventaja de arancel 0.0 por ciento y esa situación dio como resultado el incremento de casi el 10 por ciento en las ventas del mercado externo.

“La expectativa que se tiene para México sigue siendo positiva, hasta que no cambie algo del T-MEC, va a seguir operando, me parece… De ahí que para este 2026, creemos que lo que estará apoyando esta expectativa de crecimiento entre 1.3 y 1.8 por ciento responde a esta reactivación para el consumo, pero también las exportaciones pueden seguir apoyando el buen dinamismo de la actividad económica”, puntualizó.