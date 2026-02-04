Remesas caen por primera vez en 12 años; bajan 4.6%

Las redadas que se han observado en Estados Unidos, al cierre del año pasado, golpeó el envío de remesas hacia México en 2025 al caer 4.6 por ciento anual y ubicarse en 61 mil 791 millones de dólares, 2 mil 955 millones de dólares menos que en 2024, lo que significó el primer retroceso del indicador en los últimos 12 años, señaló información del Banco de México (Banxico).

Al respecto, analistas consideraron que el temor de la población migrante a ser deportada, así como un deterioro del mercado laboral en EU, resultó en menores envíos de dinero.

El Dato: Guanajuato, Michoacán y Jalisco fueron las entidades que más recibieron remesas durante el año pasado, al concentrar alrededor del 8.0% del total, cada uno.

“Para la totalidad de 2025, el valor acumulado de los ingresos por remesas se ubicó en 61 mil 791 mdd, cifra menor a la de 64 mil 746 mdd observada en 2024, lo que significó una disminución anual de 4.6 por ciento”, indicó el banco central.

Lo anterior significa que uno de los principales motores del consumo en México cayó por primera vez en más de una década e incluso luego de haber superado la pandemia de Covid-19.

De manera detallada, los datos del banco central refieren que, en 2020, los ingresos por remesas se ubicaron en 41 mil 703 mdd, un año después despegaron a 52 mil 522 mdd, y para 2022, éstas ascendieron a 58 mil 867 mdd; es decir, en años de la pandemia, que coincidieron con el primer mandato de Donald Trump, no se observó una contracción en el envío de parte de los connacionales y por el contrario se registraron incrementos históricos.

El Tip: El estado donde más creció el flujo de remesas fue Baja California, con 22.23 por ciento, mientras que la mayor caída fue en el Edomex.

En 2013 el arribo de remesas a México sufrió un descenso, luego de que en 2012 llegaran al país 23 mil 286 mdd y para el siguiente año, esa cifra se redujo a 23 mil 093 mdd, un retroceso de 0.84 por ciento.

La caída del 2025, según Banxico, se explicó porque el número de remesas que llegaron fue 5.5 por ciento menos que las de 2024. Por su parte, los egresos totales de remesas fueron de mil 183 millones de dólares, una contracción de 9.6 por ciento respecto de 2024 cuando fueron enviados mil 308 millones de dólares.

Con los datos anteriores, el saldo de la cuenta de remesas sumó 60 mil 608 millones de dólares, lo que significó una reducción frente a los 63 mil 438 millones de dólares de 2024; mientras que el superávit fue superior al saldo acumulado a 12 meses del que se reportó en noviembre pasado y que se ubicó en 60 mil 520 mdd.

21.9 mil mdd en remesas arribaron a México en 2010

De acuerdo con analistas, la disminución de las remesas en 2025 fue el reflejo de una población migrante radicada en EU con miedo a ser deportada tras la política de detenciones de la administración Trump; es decir, el temor orilló a las personas a no acudir a trabajar o bien realizar otro tipo de actividades, indicó Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

“Al cierre de noviembre, el número de personas bajo detención por el Servicio de Control de Inmigración y Aduana (ICE) mostró un crecimiento de 69.74 por ciento respecto al mismo mes del 2024”, dijo.

Sostuvo que un segundo factor, fue un mercado laboral más débil en el país vecino y éste, a su vez, limitó el crecimiento de las remesas; la analista señaló que, de acuerdo con la encuesta de los establecimientos, en los primeros 12 meses de 2025, la tasa de desempleo promedio para personas de origen mexicano se ubicó en 5.1 por ciento, un incremento de 0.2 puntos porcentuales respecto del 4.9 por ciento de 2024, lo que significó ser la mayor tasa desde 2021.

2.9 mil mdd menos llegaron en 2025, respecto a 2024

Siller Pagaza añadió que tras la apreciación del peso mexicano en diciembre pasado, hubo un efecto negativo en el crecimiento anual del poder adquisitivo de las remesas; en pesos, los envíos registraron una caída anual de 9.13 por ciento; y si se ajusta por inflación, el poder adquisitivo se redujo 12.36 por ciento a tasa anual.

El monto acumulado de remesas en 2025 mostró una trayectoria de caídas en los últimos siete meses, contracción no vista desde 2013, y se espera que, para este año, los ingresos sigan afectados por el “enfriamiento gradual del mercado laboral de EU”, pero también el recrudecimiento de las acciones del ICE, así como por un “contexto político económico aún incierto”, indicó Janneth Quiroz Zamora, directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Grupo Financiero Monex. “Estos elementos ya se reflejan en un menor número de operaciones, compensado parcialmente por un mayor monto promedio por envío, lo que limita la capacidad de recuperación de los flujos totales”, agregó.

Destacó que hay presiones en el consumo privado, en especial, en estados que dependen de éstas. “Hacia adelante, la desaceleración de las remesas implicará una reducción en la entrada de dólares al país, limitando uno de los apoyos que el tipo de cambio ha conservado en los últimos años”, puntualizó Quiroz Zamora.