Buen Fin no alcanza y el consumo privado cae 0.5%

En el onceavo mes de 2025, cuando se realizó El Buen Fin, el consumo privado o el gasto que realizaron los hogares de México en la adquisición de bienes y servicios registró un descenso de 0.5 por ciento en comparación con octubre, la caída cortó una racha de cinco meses seguidos con ganancias y estuvo impulsada por la contracción en la compra de bienes importados; no obstante, a tasa anual se mostró un incremento por el impulso de bienes importados y se espera que haya un impulso este año.

En la comparación mensual, al interior del consumo privado, el gasto en bienes nacionales como la compra de alimentos, ropa, electrodomésticos, y otras mercancías creció sólo 0.1 por ciento; mientras que la adquisición de servicios como la atención médica, educación, transporte, turismo y entretenimiento, también, se incrementó 0.1 por ciento, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Por su parte, el consumo de bienes importados; es decir, los que se fabricaron en otros países como electrónicos, maquinaria, vehículos, productos tecnológicos y algunos alimentos descendió 2.9 por ciento en la comparación con octubre pasado.

En la comparación con noviembre de 2024, se registró un crecimiento de 2.8 por ciento debido a un incremento de 12.1 por ciento en el gasto de bienes de origen importado y también en bienes y servicios nacionales con 1.1 por ciento, en específico, el de servicios creció 2.2 por ciento y el de bienes, 0.1 por ciento, refirió el Inegi.

Con cifras originales, entre enero y noviembre el consumo privado registró un crecimiento de 0.6 por ciento por un aumento de 0.5 por ciento en la compra de bienes y servicios nacionales; y de 1.2 por ciento en los importados.

Al interior de los nacionales, la adquisición de bienes cayó 0.2 por ciento, pero la de servicios se incrementó 1.2 por ciento; mientras que, en los importados, la compra de bienes aumentó 1.2, por un alza de 4.9 por ciento en los no duraderos.

Gerónimo Ugarte, economista en jefe de Valmex Casa de Bolsa, señaló que el consumo ha sido resiliente por el impulso de los bienes importados y el crecimiento del sector de servicios; además, el aumento del salario y un mejor tipo de cambio.