CFE Fibra E reporta crecimiento histórico en 2025: Ingresos suben 4.4% y supera al mercado de Fibras

CFE Fibra E fortalece la infraestructura de transmisión eléctrica en México con resultados financieros históricos al cierre de 2025.

CFE Fibra E (FCFE18), el único vehículo financiero con acceso a la Red Nacional de Transmisión (RNT) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), presentó sus resultados al cuarto trimestre de 2025, confirmando su solidez financiera y su papel estratégico en el fortalecimiento de la infraestructura de transmisión del país.

Asimismo, se convirtió en la primera emisora del sector en 2026 en presentar oportunamente su información financiera ante la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con lo que reafirma su compromiso con la transparencia y la disciplina financiera.

Durante el cuarto trimestre de 2025, los ingresos acumulados por Derechos de Cobro del Fideicomiso Promovido ascendieron a 24,618 millones de pesos (mdp). En el acumulado anual, estos ingresos alcanzaron 94,967 mdp, lo que representa un crecimiento de 4.4%, el más alto registrado desde 2022.

La mayor participación de CFE Fibra E en los flujos del Fideicomiso Promovido (9.5%) permitió realizar de manera exitosa el primer pago de capital e intereses de su bono inaugural. Este resultado se vio fortalecido por una estrategia integral de cobertura cambiaria, diseñada como un seguro financiero frente a la volatilidad del tipo de cambio peso-dólar que protege al vehículo durante los 15 años de la vida del bono y brinda certidumbre sobre sus obligaciones financieras así como estabilidad en sus flujos.

Al cierre de 2025, el rendimiento anual de 11.5%, casi el doble del 6.4% del índice de Fibras, es el resultado incomparable de un vehículo con acceso exclusivo a activos diversificados en todo el territorio nacional, respaldados por contratación permanente que brinda certidumbre en sus ingresos.

Como lo instruyó la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, la CFE reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo la infraestructura eléctrica del país para garantizar la seguridad energética, al tiempo que genera valor sostenible para el público inversionista.

