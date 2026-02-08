Dimite el director ejecutivo de The Washington Post tras despidos masivos

William Lewis presentó su dimisión como director ejecutivo del diario estadounidense The Washington Post pocos días después de que éste anunciara un amplio recorte de personal, que incluyó la salida de cerca de un tercio de su plantilla.

De acuerdo con agencias internacionales, Lewis comunicó su decisión mediante un mensaje interno dirigido a los empleados, en el que señaló que, tras dos años al frente del proceso de transformación del diario, consideró que era el momento adecuado para dejar el cargo, sin dar más explicaciones.

Fachada de oficina en Nueva York de The Washington Post. ı Foto: Flickr

En el mismo mensaje agradeció el respaldo del propietario del medio, Jeff Bezos, a quien calificó como un líder fundamental durante su gestión.

La semana pasada, una fuente anónima dijo a la agencia Reuters que el diario retiró de su plantilla a cientos de trabajadores, incluidos al menos 300 periodistas.

Al respecto, el entonces editor ejecutivo, Matt Murray, explicó al personal que todas las áreas se verían afectadas por los recortes, como parte de un plan para estabilizar las finanzas y fortalecer el modelo de suscripciones del diario.

Sin embargo, según Reuters, el departamento deportivo y la presencia internacional del diario fueron los más afectados, si bien se enfatizó que la cobertura política y gubernamental seguirán siendo los ejes centrales de la agenda periodística.

De esta forma, Jeff D’Onofrio, hasta ahora director financiero, asumirá como director ejecutivo interino, además de editor.

En declaraciones difundidas internamente, D’Onofrio afirmó que su objetivo será conducir al medio hacia un futuro sostenible, con el periodismo como eje central del proyecto.

Jeff Bezos adquirió The Washington Post en 2013. ı Foto: Flickr

Por otro lado, la salida de Lewis se produce en un contexto marcado por cuestionamientos internos y externos sobre la estrategia adoptada desde que asumió el cargo en noviembre de 2023, cuando fue designado para revitalizar la situación financiera del periódico.

Aunque Lewis no aclaró que estos cuestionamientos hayan estado vinculados a su salida del diario, sí enfatizó, en su mensaje interno, que se había visto obligado a tomar “decisiones difíciles para garantizar el futuro” del periódico.

Cabe recordar que Jeff Bezos adquirió The Washington Post en 2013, poniendo fin a más de cuatro décadas de control de la familia Graham.

Desde entonces, el medio ha enfrentado el reto de adaptarse a un entorno digital cambiante, con presiones económicas que han derivado en reestructuraciones sucesivas.

