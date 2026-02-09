FUNO suma 10 años consecutivos en la evaluación de sostenibilidad de S&P Global.

En el marco de su 15 aniversario, Fibra Uno (FUNO), el primer y mayor fideicomiso de inversión en bienes raíces de México y América Latina, cumple 10 años consecutivos de participación en la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa (CSA) de S&P Global, una de las referencias internacionales más relevantes para evaluar el desempeño ambiental, social y de gobierno corporativo (ASG) de las empresas.

Esta trayectoria refleja una estrategia de sostenibilidad integrada a la operación del negocio, con resultados medibles en eficiencia, gestión de riesgos y creación de valor de largo plazo, en un contexto donde los factores ASG influyen de manera creciente en las decisiones de inversión.

FUNO ha utilizado el CSA como una herramienta de diagnóstico y planeación estratégica, lo que se ha traducido en avances significativos. En menos de 10 años, la compañía ha logrado reducir sus tendencias de consumo en más de 50%:

-68% en intensidad de emisiones,

-77% en intensidad de energía global, y

-52% en intensidad hídrica.

En materia de operación sostenible, los inmuebles de FUNO aportan 38% de los metros cuadrados con certificación LEED en México, lo que ha contribuido a posicionar al país como el sexto mercado más grande a nivel global en superficie certificada LEED.

El CSA de S&P Global evalúa anualmente cómo las compañías gestionan riesgos, oportunidades e impactos relevantes para las industrias, a partir de indicadores económicos, ambientales y sociales comparables a nivel global. Para FUNO, la participación continua en esta evaluación refuerza la transparencia, la disciplina operativa y la comparabilidad frente a pares internacionales, elementos clave para el diálogo con inversionistas y analistas.

Estos avances cobran especial relevancia en el contexto del compromiso de FUNO de alcanzar cero emisiones netas (Net Zero) en 2050 y ante los desafíos asociados al cambio climático, la transición energética y la resiliencia de los portafolios inmobiliarios.

“Una década de participación en el CSA refleja nuestra disciplina para medir, gestionar y mejorar continuamente nuestro desempeño ambiental y operativo. Los resultados muestran que la sostenibilidad no es un discurso, sino una palanca real de eficiencia, resiliencia y valor para el negocio”, señaló Gonzalo Robina, Director General Adjunto de FUNO.

Desde la perspectiva del mercado, la participación sostenida en el CSA fortalece la confianza de inversionistas institucionales en un sector donde la gestión de riesgos climáticos, operativos y sociales se ha convertido en un diferenciador clave de largo plazo.

“Cumplir 10 años de participación en el S&P Global CSA demuestra el compromiso a largo plazo de FUNO con acciones significativas de sostenibilidad. Nos enorgullece acompañarlos en este camino y esperamos apoyar su progreso continuo en los próximos años”, comentó Robert Dornau, Senior Director, Head of Corporate Solutions & Engagement de S&P Global Sustainable.

En el sector inmobiliario, la medición sistemática del desempeño ASG respalda la resiliencia del portafolio, la eficiencia operativa y la creación de valor sostenible, consolidando a FUNO como un referenteregional en sostenibilidad corporativa.

