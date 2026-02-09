Inflación anual repunta a 3.79% en enero de 2026

La inflación anual en México se ubicó en 3.79 por ciento en enero de 2026, cifra superior al 3.59 por ciento registrado en el mismo mes de 2025, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado por el INEGI.

El dato refleja un ligero repunte en el ritmo inflacionario, en un contexto marcado por presiones persistentes en los precios subyacentes.

Durante el mes, el INPC aumentó 0.38 por ciento, al alcanzar un nivel de 143.588 puntos. En términos quincenales, el índice pasó de 143.466 puntos en la primera quincena a 143.711 en la segunda, lo que representó un incremento de 0.17 por ciento.

El principal factor detrás del comportamiento inflacionario fue el avance del índice subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles.

En enero 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 143.588 y representó un aumento de 0.38% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.79%.



Por componente, la inflación anual fue la siguiente:

▪️4.52% subyacente… pic.twitter.com/gYriKUWeTv — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) February 9, 2026

Este componente registró un aumento mensual de 0.60 por ciento y una variación anual de 4.52 por ciento, por encima del 3.66 por ciento observado en enero de 2025. Al interior del índice, los precios de las mercancías subieron 0.92 por ciento, mientras que los servicios aumentaron 0.30 por ciento.

En contraste, el índice no subyacente disminuyó 0.36 por ciento a tasa mensual, aunque a tasa anual creció 1.39 por ciento, una cifra considerablemente menor al 3.34 por ciento registrado un año antes. Este comportamiento se explicó principalmente por la reducción en los precios de productos agropecuarios y algunos energéticos.

Entre los bienes y servicios que más presionaron al alza la inflación general destacaron los cigarrillos, los refrescos envasados y los alimentos preparados en loncherías, fondas, torterías y taquerías. Por el contrario, el transporte aéreo, el huevo y el gas doméstico LP registraron disminuciones en sus precios.

Por su parte, el Índice de Precios al Consumidor de la Canasta de Consumo Mínimo aumentó 0.38 por ciento mensual y 3.60 por ciento anual, lo que representa un crecimiento anual mayor al de enero de 2025, aunque con una variación mensual menor.

Especialistas señalan que, si bien la inflación general se mantiene dentro del rango objetivo del Banco de México, la persistencia de la inflación subyacente continúa siendo un elemento de cautela para la política monetaria.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am