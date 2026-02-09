San Valentín en CDMX: estiman derrama de más 6 mil mdp por 14 de febrero

Arreglos florales, obsequios y artículos similares son los más adquiridos por Día de San Valentín.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México estimó una derrama económica cercana a los 6 mil 358 millones de pesos en la capital del país con motivo de la celebración del Día de San Valentín, el 14 de febrero.

Esta cifra, de acuerdo con información de la propia Cámara, representa un incremento del 2.5 por ciento real comparado con las ganancias económicas registradas en 2025, por lo que esta fecha toma importancia como la más relevante durante el primer trimestre del año para el sector comercio y de servicios de la metrópoli.

Restaurantes, cines, sector hotelero, los más beneficiados

La Canaco estima que el gasto de las parejas capitalinas oscilará entre los 950 y mil 800 pesos, enfocado principalmente en la adquisición de obsequios, flores y experiencias como comidas o cenas.

Los giros que mayor demanda esperan recibir este Día de San Valentín son los restaurantes, cines y teatros , así como los negocios que expenden ropa, calzado, perfumería, joyería y accesorios .

Otro de los sectores más beneficiados será el hotelero, que estima una ocupación cercana al 85 por ciento.

El presidente de la Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco, destacó que “la madurez del mercado digital y la diversificación de la oferta en 2026 han permitido que los comercios locales se adapten mejor a las necesidades de los jóvenes consumidores, quienes este año priorizan eventos para redes sociales y cenas temáticas”.

Para garantizar la compra segura de obsequios, así como la adquisición adecuada de servicios este 14 de febrero, la Canaco CDMX recomienda a la ciudadanía acudir a establecimientos formales y verificar sus derechos ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

