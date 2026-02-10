Banco Azteca busca captar 5 mil mdp con su nuevo Fondo de Inversión

Banco Azteca presentó oficialmente su Fondo de Inversión Azteca 1, el cual tiene un potencial de captar hasta 5 mil millones de pesos al cierre de 2026 y busca atraer a más de 200 mil clientes a este nuevo servicio financiero.

El objetivo principal es que los mexicanos inviertan su dinero de forma fácil y accesible. “Invertir no debe ser un privilegio, debe ser una herramienta, una posibilidad” mencionó Tonatiuh Rodríguez, director general de Banco Azteca.

El directivo mencionó que este lanzamiento representa una nueva etapa en la estrategia de inclusión financiera de la institución, al acercar alternativas de inversión profesional a segmentos de la población que históricamente habían estado fuera de este tipo de instrumentos.

“Esta incursión es consistente con el papel histórico que Banco Azteca ha desempeñado en la democratización de los servicios financieros en México. A través de productos emblemáticos como Cuenta Guardadito, el banco ha permitido que millones de personas accedan por primera vez al sistema financiero formal. Hoy, damos un paso adicional al poner al alcance de más mexicanos herramientas que tradicionalmente eran percibidas como complejas o exclusivas”, explicó.

De acuerdo con Gabriela Hernández, directora ejecutiva de captación y afiliación, actualmente, los fondos de inversión en México administran más de 49 billones de pesos en activos.

La propuesta busca facilitar la forma en que los mexicanos ahorran e invierten su dinero, promoviendo hábitos de educación y libertad financiera orientados a la formación de patrimonio.

El servicio podrá contratarse de manera digital o presencial, a través de más de 2 mil sucursales en todo el país, las cuales operan de lunes a domingo, de 9:00 a 21:00 horas, los 365 días del año.

La directora de Inversión Azucena Aguilar señaló que, a través de su aplicación digital, se buscan eliminar los mitos y barreras en torno a la supuesta dificultad para ahorrar e invertir, al ofrecer un producto sin monto mínimo, sin plazos forzosos y con disponibilidad de los recursos en días hábiles bancarios, de 8:00 a 13:00 horas.

En cuanto a los requisitos, explicó que para comenzar a invertir basta con contar con la app digital y una cuenta en Banco Azteca, desde donde los usuarios pueden acceder a tres servicios: Plan Azteca, Inversión Azteca y el Fondo de Inversión.

