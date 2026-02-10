Buscan que en obras mixtas pago sea con ticket

Con el anuncio de las inversiones mixtas para el desarrollo de infraestructura, el Gobierno federal estaría buscando que las relacionadas con proyecto de operación y mantenimiento, se garantice el pago de las mismas con el ticket del mismo proyecto para que no se incorporen recursos fiscales.

De acuerdo con Rogelio Mauricio Rivero Márquez, titular de la Unidad de Banca de Desarrollo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se prevé que los proyectos que se están planteando se puedan realizar como un contrato de mantenimiento más que como un compromiso fiscal; es decir, que la fuente de pago sea la propia revolvencia del proyecto.

“El propio ticket del proyecto sea el que lo vaya pagando y deducir, desde luego la carga fiscal o plurianualidad del Gobierno”, destacó durante su participación en una conferencia de prensa realizada por el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM).

El Tip: La semana pasada el Gobierno dio a conocer su plan de Inversión mixta con un monto de 5.6 billones de pesos al 2030.

Rivero Márquez añadió que esto se determinará dependiendo de la naturaleza del proyecto, pues cuando los ingresos sean totalmente fiscales, entonces se tendría que hablar de una plurianualidad.

“Pero desde luego, si sí hubiese un caso donde haya un recurso fiscal, una aportación fiscal, desde luego tendría que ser plurianual, por lo menos en el plazo que dure el proyecto en la ejecución y si fuese uno con un proyecto de operación y mantenimiento, igual durante el plazo”, dijo.

Por último, el funcionario destacó que en proyectos de esta naturaleza; es decir, los proyectos de infraestructura en inversión mixta, los principales riesgos pueden observarse en la fase de construcción, en la disponibilidad del derecho de vía, el riesgo de demanda, entre otros; sin embargo, el Gobierno, al tener la concesión, toma todos los riesgos, es decir, no se distribuyen entre el privado y el sector público.