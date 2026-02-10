HSBC y Visa lanzan tarjeta HSBC One+, enfocada a la siguiente generación Premier del país

Directivos de HSBC y Visa presentan la nueva tarjeta HSBC One+ enfocada en el estilo de vida de la próxima generación Premier.

HSBC México y Visa presentan la nueva tarjeta de crédito HSBC One+ Visa, diseñada para generar más valor a las personas con trayectoria económicamente ascendente, que privilegian las experiencias, cuidan de sí mismos, su patrimonio y que son o se perfilan para ser parte de la siguiente generación Premier en el país.

Las nuevas tendencias que surgen entre estos nuevos consumidores dejan claro que prefieren viajes hechos a su medida, escapadas de bienestar personalizadas y eventos culturales exclusivos. Buscan interacciones significativas y momentos únicos que reflejen sus valores y aspiraciones.

La tarjeta One+ Visa prioriza beneficios en categorías de alto crecimiento como salud, bienestar y experiencias gastronómicas. ı Foto: HSBC

La tarjeta HSBC One+ Visa ofrecerá 5% de cashback en cinco categorías de consumo hoy altamente valoradas por el estilo de vida de este segmento poblacional:

Entretenimiento: Conciertos, festivales, cine, eventos culturales, deportivos y espectáculos. La tarjeta de crédito es el medio de pago del 56% de los asistentes a estos eventos. Viajes: Compra de vuelos, hospedaje y traslados. En HSBC, el consumo en este rubro creció 10% anual el año pasado, con preferencia en los viajes internacionales. Restaurantes: Desde fast food hasta experiencias gourmet. Este giro registró un repunte del 15% en la facturación del banco. Salud y Bienestar: Gimnasios, consultas médicas, farmacias y hospitales. Según el INEGI, el 45.4% de los gastos en salud de los mexicanos se destina a medicinas. Compras en el extranjero: En línea y presenciales. Ocho de cada 10 compradores digitales mexicanos tienen interés en productos internacionales, según la AMVO.

“La tarjeta HSBC One+ está diseñada para atender a personas en crecimiento profesional, con ingresos medios-altos que gustan de sumar experiencias de vida pero que también quieren obtener un mayor valor por su dinero”, dijo Santiago Gil, director de medios de pago y créditos sin garantía de HSBC México.

“Este consumidor valora las experiencias únicas y la mejora de su bienestar general. Como socio oficial de la FIFA, Visa puede brindar a los tarjetahabientes acceso a momentos memorables para la Copa Mundial de la FIFA 2026™”, agregó Adolfo de la Vega, Director Sr. de Desarrollo de Negocio de Visa México.

Los tarjetahabientes tendrán la oportunidad de participar en la promoción “El poder de One”, para acceder a premios como viajes a la final, semifinal, o partidos para apoyar al equipo favorito. Además, tendrán la posibilidad de ser el “plus One” en un partido del mundial junto al embajador del producto, el actor y productor mexicano Luis Gerardo Méndez.

La Copa Mundial de la FIFA 26™ será la edición más grande en la historia, con 48 equipos jugando 104 partidos en 16 ciudades sedes en Canadá, Estados Unidos y México, del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

