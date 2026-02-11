Respalda Canaco operativo contra bicis eléctricas asiáticas

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) respaldó el operativo realizado este martes 10 de febrero en el Centro Histórico capitalino, para verificar que negocios dedicados a la venta de bicicletas eléctricas y motocicletas de origen chino cuenten con la reglamentación adecuada.

El presidente del organismo privado, Vicente Gutiérrez Camposeco, refirió que la introducción de productos asiáticos de contrabando o mediante prácticas irregulares de comercio, representan un daño para las empresas formalmente establecidas y una competencia desleal para ellas.

“Desde hace algunos meses nuestra cámara ha documentado y denunciado la invasión de productos asiáticos que en múltiples casos no acreditan su legalidad y cumplimiento de las normas mexicanas, por lo que consideramos que estas acciones son las adecuadas y necesarias para combatir la ilegalidad”, destacó el presidente de Canaco CDMX.

Agregó que la cámara de comerciantes y prestadores de servicios que representa ha identificado a más de 3 mil 500 locales que venden productos asiáticos de indeterminada procedencia dentro el Centro Histórico, invadiendo edificios para modificar de manera irregular el uso de departamentos y estacionamientos, y utilizarlos como bodegas, que representan un peligro al no cumplir con las normas de operación en la mayoría de los casos.

“Celebramos la realización de este operativo y desde la Canaco Ciudad de México ofrecemos nuestra colaboración con la autoridad para seguir con las revisiones, porque estamos seguros de que son múltiples los productos asiáticos de dudosa procedencia los que se expenden en diversas zonas de nuestra ciudad”, concluyó Vicente Gutiérrez Camposeco.

Ayer, personal del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ingresaron a dos locales de venta de bicicletas eléctricas y scooters en el cruce de Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle Vizcaínas, Centro Histórico de la CDMX, donde efectuaron inspecciones.

Tras el operativo, algunas unidades fueron retiradas de los negocios, además fueron colocados sellos de clausura en los locales comerciales, mientras proceden investigaciones para determinar posibles irregularidades en el comercio de estos artículos.

