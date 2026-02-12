Impulsan atracción de inversión

Impulsa Economía agenda con la India

Marcelo Ebrard, de la SE (der.), y Pankaj Sharma, embajador de la India, ayer.
Marcelo Ebrard, de la SE (der.), y Pankaj Sharma, embajador de la India, ayer. Foto: Especial
Por:
La Razón Online

EL TITULAR DE LA SECRETARÍA de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón, se reunió con el embajador de la India en México, Pankaj Sharma, con el fin de revisar y fortalecer la agenda estratégica entre ambos países.

A través de un comunicado, la dependencia señaló que en el encuentro se dieron amplios seguimientos a las negociaciones comerciales bilaterales, con miras a explorar y ampliar las oportunidades de un mayor intercambio comercial que beneficie a ambos países.

Asimismo, se abordaron mecanismos para impulsar la atracción de inversión tecnológica y estrategias conjuntas que logren consolidar relaciones comerciales más dinámicas y sostenibles.

Coincidieron en la importancia de la inclusión de mayores inversiones de India en México para el fortalecimiento del Plan México, así como el impulso a las empresas multinacionales mexicanas que tienen inversiones en India, además de seguir apostando por la cooperación en ámbitos de ciencia y tecnología, y sectores prioritarios como el farmacéutico, el tecnológico y la digitalización, reconociendo el potencial de complementariedad entre las economías mexicana e india.

Ebrard destacó el papel del Ministro de Comercio e industria de la India, Piyush Goyal, como interlocutor estratégico en las charlas de alto nivel entre los dos países y agradeció la extraordinaria labor y cercanía del embajador Pankaj Sharma, cuya gestión ha sido fundamental para acercar a los gobiernos de México y la India, consolidando un diálogo franco y constructivo en beneficio bilateral.

Como resultado de la reunión, se acordó programar una llamada de trabajo entre el secretario Marcelo Ebrard y el ministro Goyal en las próximas semanas, así como fijar una reunión presencial más adelante este año para continuar avanzando en los temas priorizados.

