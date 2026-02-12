Impulsa Economía agenda con la India

EL TITULAR DE LA SECRETARÍA de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón, se reunió con el embajador de la India en México, Pankaj Sharma, con el fin de revisar y fortalecer la agenda estratégica entre ambos países.
A través de un comunicado, la dependencia señaló que en el encuentro se dieron amplios seguimientos a las negociaciones comerciales bilaterales, con miras a explorar y ampliar las oportunidades de un mayor intercambio comercial que beneficie a ambos países.
Asimismo, se abordaron mecanismos para impulsar la atracción de inversión tecnológica y estrategias conjuntas que logren consolidar relaciones comerciales más dinámicas y sostenibles.
Coincidieron en la importancia de la inclusión de mayores inversiones de India en México para el fortalecimiento del Plan México, así como el impulso a las empresas multinacionales mexicanas que tienen inversiones en India, además de seguir apostando por la cooperación en ámbitos de ciencia y tecnología, y sectores prioritarios como el farmacéutico, el tecnológico y la digitalización, reconociendo el potencial de complementariedad entre las economías mexicana e india.
Ebrard destacó el papel del Ministro de Comercio e industria de la India, Piyush Goyal, como interlocutor estratégico en las charlas de alto nivel entre los dos países y agradeció la extraordinaria labor y cercanía del embajador Pankaj Sharma, cuya gestión ha sido fundamental para acercar a los gobiernos de México y la India, consolidando un diálogo franco y constructivo en beneficio bilateral.
Como resultado de la reunión, se acordó programar una llamada de trabajo entre el secretario Marcelo Ebrard y el ministro Goyal en las próximas semanas, así como fijar una reunión presencial más adelante este año para continuar avanzando en los temas priorizados.