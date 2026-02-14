Gasto por Día del Amor aumenta 16% en un año

Los regalos para este Día del Amor se adaptan al alza de precios, por lo que es posible encontrar algunos de bajo costo.

A pesar del alza de precios a inicio de este año, la derrama económica para el comercio en pequeño durante este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, se estima que sea similar a la del año pasado, comentó Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

En entrevista, el dirigente de la Anpec refirió que derivado del aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a inicio de año a gasolinas, bebidas saborizada y cigarros, detonó el resto del consumo del mercado e impactó en una tendencia alcista.

El dato: Las aplicaciones de citas por Internet han tenido un alza relevante: 15.1 por ciento de la población en México tiene una cuenta activa en alguno de estos sitios.

Compartió que si bien el gasto para el Día de San Valentín aumentó 15.8 por ciento respecto al año anterior, al pasar de 2 mil 623 pesos en 2025, para incrementar a los 3 mil 37 pesos este 2026, “no todo mundo va a cumplir con todos los rituales, pero terminará imperando que cada quien haga su mejor esfuerzo, vale más el detalle”.

De acuerdo con información de la Anpec relacionada con la celebración del 14 de febrero, las parejas muestran una tendencia a optar menos por el matrimonio, ya que en 2024 fueron registrados 486 mil 645 enlaces matrimoniales en México, lo que representó una disminución de 3.0 por ciento comparado con 2023, cuando fueron contabilizados 501 mil 529 uniones cívicas.

De la misma forma, los hogares formados por una sola persona van en aumento, puesto que en 2023 éstos representaron 14 por ciento del total, mientras que en 2018 llegaban a 11.7 por ciento.

19 por ciento de las parejas actuales se conocieron mediante aplicación

También, alrededor de siete de cada 10 hogares en México cuentan con alguna mascota, prioritariamente perros o gatos, lo que equivale a 80 millones de animales de compañía; esta tendencia deriva en el aumento de negocios dedicados al cuidado físico como estético de las mascotas, como las “croqueterías”, puesto que es un “nicho de mercado boyante, al alza”, comentó el presidente de la Anpec.

Gasto por Día del Amor aumenta 16% en un año ı Foto: Cuartoscuro

FLORES, CON PRECIO ESTABLE. Uno de los productos más demandados para la compra y obsequio en esta celebración de Día de San Valentín, son las rosas, cuyo precio, de acuerdo con sondeo realizado por La Razón, oscila desde los 15 hasta los 75 pesos cada una, aunque comerciantes cuestionados al respecto aseguraron que el costo que ofrecen en días pasados no tendrá un alza para este 14 de febrero.

En mercados populares y tianguis ambulantes, fue posible apreciar que la rosa, de cualquier color, tiene un costo de entre 15 y 25 pesos por unidad, y cuyo precio no varía si es adquirida por docena.

En florerías y establecimientos dedicados a expender plantas de adorno, el precio de las rosas por adquisición individual oscila entre los 30 hasta los 75 pesos, costo que se mantiene al comprarla por docena; estos negocios cuentan con la plusvalía, en su mayoría, de contar con servicio de entrega a domicilio.

Si bien los comerciantes compartieron que el costo de las flores no mostrará incremento durante el Día de San Valentín, compartieron la posibilidad que su mercancía se agotara, por lo que invitaron a quienes deseen obsequiar presentes florales a hacer sus compras de manera oportuna o realizar apartado con antelación.