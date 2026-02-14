Inflación en Estados Unidos baja a 2.4%; Trump celebra

La inflación en Estados Unidos se colocó para enero pasado en 2.4 por ciento a tasa anual, lo que significa una disminución de 0.3 puntos porcentuales comparada con diciembre de 2025, cuando se ubicó en 2.7 por ciento; ante este escenario, el presidente estadounidense Donald Trump celebró la baja en este indicador, al asegurar que el país viene de la peor inflación registrada, pero ahora se encuentra en un índice moderado.

“Las cifras de inflación que acaban de anunciar, como saben, están muy bajas, y las tenemos de nuevo encarrilada”, comentó Trump a periodistas en la Casa Blanca ayer, y agregó que “tuvimos la peor inflación en la historia de nuestro país, y ahora tenemos una inflación muy moderada”.

El Tip: Donald Trump inició su segundo mandato en 2025 con la promesa de mejorar el poder adquisitivo de los estadounidenses.

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, por sus siglas en inglés) ajustó este viernes la inflación para enero pasado en 2.4 por ciento a tasa anual, lo que significa una disminución de 0.3 puntos porcentuales comparada con diciembre de 2025, cuando la este indicador se ubicó en 2.7 por ciento.

De acuerdo con datos de la Fed, la colocación de la inflación en 2.4 por ciento para enero, muestra no sólo una disminución de la anterior tasa en diciembre, ubicada en 2.7 por ciento, sino también una baja en las previsiones para la inflación, pues estimaban que para el mes pasado y a tasa anual se mantendría sin cambios, en 2.7 por ciento; ahora, la previsión para febrero sobre la inflación en Estados Unidos es colocada en 2.5 por ciento, un punto porcentual arriba de la actual.

2.5 por ciento es la previsión de inflación en EU para febrero

Por su parte, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 0.2 por ciento sobre una base ajustada estacionalmente en enero, de acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS, por sus siglas en inglés).

En cuanto al sector energético, la BLS muestra que en enero tuvo una reducción de 1.5 por ciento; esta contracción se explica por la baja de 3.3 por ciento en materias primas energéticas, de las cuales, se muestra una disminución de 3.2 por ciento todos los tipos de gasolina, y una caída relevante de 5.7 por ciento en el aceite combustible.

Sin embargo, los servicios energéticos tuvieron un alza de 0.2 por ciento, que derivó en aumento del servicio de gas por tubería en 1.0 por ciento, aunque el servicio en electricidad mostró una disminución de 0.1 por ciento.

La Oficina de Estadísticas Laborales detalla que los servicios, excluyendo los energéticos, tuvieron un aumento de 0.4 por ciento, entre los cuales, el refugio muestra un incremento de 0.2 por ciento, así como los servicios de transporte, que aumentaron 1.4 por ciento, y la atención médica, que tuvo alza de 0.3 por ciento.