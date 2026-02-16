Cae aportación de las remesas al PIB; 2025 el más bajo en 6 años

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, las políticas migratorias de Estados Unidos se endurecieron aún más con el activismo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para deportar a los trabajadores mexicanos, lo que generó un efecto negativo en el valor y monto de las remesas que se enviaron durante 2025 hacia México, generando así que éstas aportaran al Producto Interno Bruto (PIB) del país 3.26 por ciento, su nivel más bajo desde 2019.

De acuerdo con cifras del Banco de México (Banxico) y del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla), durante 2025, el ingreso a México por remesas fue de 61 mil 791 millones de dólares y de esa cifra 60 mil 006 millones de dólares provino solamente de Estados Unidos; es decir, 97.1 por ciento del total, lo que explicó la fuerte disminución de estas divisas en el total de remesas que ingresaron al país.

El Dato: Las remesas es el envío de dinero de las personas que radican en otro país diferente a su país de origen y en México es una de las principales fuentes de divisas.

“Ese año (2025) las remesas totales cayeron en 2 mil 955 millones de dólares y las originadas en Estados Unidos en 2 mil 523 millones que implicaron disminuciones de 4.6 y 4.0 por ciento, respectivamente”, destacó un análisis del Cemla.

En este sentido, BBVA México sostuvo que sólo el año pasado, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas deportó a 320 mil migrantes, la cifra más alta de los últimos 12 años, aunque todavía por debajo de los niveles observados entre 2008 y 2013 (durante la administración del presidente Obama).

Detalló que un elemento distintivo de las remociones en 2025 es el perfil de las personas deportadas que, en su mayoría fueron migrantes detenidos dentro del territorio estadounidense, muchos de ellos con varios años de residencia en el país. En periodos previos, en cambio, predominaban las deportaciones derivadas de detenciones en la franja fronteriza.

5 mil 322 mdd fue el ingreso de remesas sólo en diciembre

Al respecto, Banco BASE, explicó que para la economía mexicana lo relevante es el poder adquisitivo de los envíos de los connacionales, lo cual se obtiene al convertirlas a pesos mexicanos con el tipo de cambio FIX del mes y ajustando por inflación.

En el desglose, refiere que en diciembre el peso mostró una apreciación anual de 10.82 por ciento, lo que tuvo un efecto negativo sobre el crecimiento anual del poder adquisitivo de las remesas.

Fue así que, en pesos mexicanos los envíos mostraron una caída anual de 9.13 por ciento. “Ajustando por inflación, el poder adquisitivo de las remesas en México cayó en diciembre 12.36 por ciento anual, siendo el séptimo mes consecutivo que las remesas registraron una caída anual”, dijo Banco BASE.

45 % fue la caída de las remesas al cierre del año pasado

Aun con lo anterior, las remesas provenientes de Estados Unidos fueron menores que el monto correspondiente al total de ese ingreso, en tanto que las que se originaron en Canadá y el conjunto del resto de países se redujeron en 15.1 por ciento y 23.8 por ciento, respectivamente.

Las remesas llevaban más de 10 años consecutivos en expansión, periodo durante el cual, se triplicaron estos ingresos ya que, con cifras del Banco de México, se puede observar que en 2013, las divisas por este concepto alcanzaron los 23 mil 090 millones de dólares, mientras que en su punto más alto; es decir, en 2024, llegaron al pico de los 64 mil 746 millones de dólares en, por ello, en 2025 se confirmó el término de este periodo alcista, según destacó BBVA México.

El año pasado ingresaron 61 mil 791 millones de dólares a México por concepto de remesas familiares, lo que representó una contracción del 4.6 respecto al monto del año inmediato anterior.

61 mil 791 mdd fue el monto total que se recibió en 2025

Si se compara con el ritmo de crecimiento anual, la tendencia de contracción ya se anticipaba. Por ejemplo, en 2021 las remesas crecieron 25.9 por ciento, mientras que en 2022 el repunte fue de 12.1 por ciento, casi la mitad de lo registrado un año previo; para 2023, el aumento fue de 7.6 por ciento y para 2024, el alza fue de 2.3 por ciento, hasta que se llegó el 2025, cuando estos ingresos presentaron ya una caída de 4.6 por ciento.

El Cemla explicó que esta desaceleración se explicó por un debilitamiento causado por una disminución en 2025 del nivel de empleo en Estados Unidos de los trabajadores mexicanos inmigrantes, situación que generó una contracción que implicó una caída de su masa salarial que es la fuente de recursos de su envío de remesas.

El Tip: En el número de operaciones totales también se observó una caída, al pasar de 161 mil que se tenían en 2023 a 155 mil en 2025.

Asimismo, se percibió un retorno significativo voluntario e involuntario al país de migrantes mexicanos que vivían y laboraban en Estados Unidos y un porcentaje de ellos mandaba remesas, a ello se sumó también la ausencia o asistencia irregular de algunos migrantes mexicanos en ese país a sus puestos de trabajo ante el temor a ser detenidos y deportados también afectó su ingreso laboral y consecuentemente su envío de remesas.

Remesas totales provenientes de EU ı Foto: Especial