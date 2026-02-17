Con respaldo de autoridades federales, gremio aduanal avala cambios a su regulación interna.

Con la presencia de autoridades del sector hacendario y aduanero, los agentes aduanales del país aprobaron una reforma a los estatutos que regulan su actividad durante una reunión nacional celebrada en NuevoLeón.

Al encuentro asistieron el secretario de Hacienda, EdgarAmador Zamora; el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Rafael Marín Mollinedo; el gobernador SamuelGarcía Sepúlveda; y el administrador general de Auditoría de Comercio Exterior del SAT, Erick Jiménez, junto con representantes de las 38 asociaciones que integran la CAAAREM.

El organismo indicó que los cambios buscan actualizar su esquemainterno de funcionamiento y reforzar los mecanismos de supervisión profesional vinculados a las operaciones de comercio exterior.

“Ser Agente Aduanal es gozar de la confianza del Estado a través de una patente. Es asumir una responsabilidad que no se delega. Es representar legalidad, técnica y honor en cada operación”, señaló el presidente de la Confederación, José Ignacio Zaragoza Ambrosi.

La ceremonia incluyó honores a la bandera con participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la presencia de autoridadesfederales y estatales relacionadas con el sector.

Entre los invitados estuvieron Juan Carlos ReyesTorres, director general jurídico de la Agencia Nacional de Aduanas de México; Mauricio Farah Giacomán, alcalde de San Pedro Garza García; y Marco Antonio González Valdez, titular de Desarrollo Regional y Agropecuario del estado.

De acuerdo con la Confederación, la asamblea alcanzó el mayor nivel de participación desde su fundación hace 88 años.

La reforma busca fortalecer el ejercicio profesional mediante un esquema de autorregulación, ética y responsabilidad, con el objetivo de reforzar la confianza institucional y la competitividad del país, en línea con lo señalado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

JVR