Portabilidad de nómina: el derecho que muchas personas desconocen.

¿Sabías que no tienes obligación de recibir tu salario en el banco que eligió la empresa en la que trabajas? Muchos trabajadores y trabajadoras desconocen que la ley les permite decidir dónde quieren que les depositen su nómina, y el empleador no puede negarse.

Este derecho se llama portabilidad de nómina y, aunque existe desde hace años, la mayoría de la gente ni siquiera sabe que puede ejercerlo en cualquier momento que lo desee y sin tener que pedir permiso en su lugar de trabajo.

Un derecho de todos quienes tienen un trabajo formal

La portabilidad de nómina está protegida por la Ley Federal del Trabajo (LFT) y por disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Cualquier trabajador puede solicitar que su salario sea depositado en la institución bancaria que prefiera, sin dar explicaciones. No hace falta pedir autorización del jefe ni justificar los motivos; es un derecho laboral que puedes usar cuando quieras.

Esta medida se creó porque antes las empresas obligaban a sus empleados a abrir cuentas en bancos específicos, muchas veces con comisiones altas o condiciones poco favorables. Lo que busca la ley es que cada quien controle su dinero desde que lo recibe.

¿Por qué puede valer la pena hacer el cambio?

Un cambio de nómina puede ahorrarte dinero, ayudarte a recibir diferentes beneficios o facilitarte la vida financiera. Quizá tu banco actual te cobra comisiones que en otro lado no existen, o encontraste mejores condiciones para solicitar un crédito en otra institución, o hay una alternativa que te ofrece diferentes beneficios, como puntos de fidelidad o promociones a meses sin intereses.

Mucha gente no hace el cambio porque piensa que va a haber problemas en el trabajo o que el trámite es complicado. La verdad es que se trata de algo sencillo y tu relación laboral no se ve afectada para nada. Es algo que de ninguna forma puede ocasionar problemas a tu empleador; solamente estás usando un derecho que te corresponde sobre tu propio dinero.

¿Cómo hacer el cambio de nómina?

Para hacer efectiva la portabilidad de nómina, necesitas ir al banco donde quieres recibir tu salario y abrir una cuenta de nómina. En muchos casos, se puede hacer la apertura de la cuenta a través de la aplicación bancaria del banco y, desde la misma aplicación, también se podría iniciar la solicitud para la portabilidad de nómina, para lo cual solo debería ser necesario compartir algunos datos personales y, en algunos casos, subir una copia del INE y de la tarjeta de débito de tu nómina actual.

El trámite demora algunos días en quedar listo, y ya en la siguiente quincena o el siguiente mes ya deberías ver tu salario en la nueva cuenta.

¿Cómo confirmar que todo salió bien?

Después de solicitar el cambio, la duda más frecuente es cómo saber si mi portabilidad fue aceptada. Al respecto, hay bancos que te van actualizando vía correo electrónico o por mensaje de texto el estado del trámite que realizaste con ellos.

También vale la pena revisar tu nueva cuenta el día que normalmente te depositan. Si no llega el dinero, no te asustes de inmediato porque a veces hay retrasos en el primer pago. Lo que sí debes hacer es contactar a la nueva entidad financiera y consultar sobre el proceso.

No olvides que usar tu derecho a la portabilidad de nómina te podría ayudar a manejar mejor tu dinero. Este cambio no afecta tu trabajo, no puede ser motivo de sanción y la ley protege la decisión que puedas hacer.

Lo recomendable es que, antes de hacer el cambio, revises qué opciones hay en los diferentes bancos, y compares las comisiones, los beneficios y los servicios que te ofrecen, para que de esa forma puedas tomar la mejor decisión.

JVR