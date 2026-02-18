Grupo Posadas inaugura propiedad: “La confianza en México es enorme”

En Playa del Carmen, Quintana Roo

La vocación turística del país genera que grupos hoteleros como Grupo Posadas continúen apostando por colocar capital para el desarrollo de diferentes proyectos, inversiones que, en su mayoría, son de largo plazo, aseguró José Carlos Azcárraga, director general de Grupo Posadas.

En entrevista con La Razón y en el marco de la apertura de Devossion by Live Aqua, el directivo explicó que existe mucha confianza en México, sobre todo para un sector en el que las inversiones se realizan de muy largo plazo, dados los cambios que se han observado en los patrones de consumo de los turistas internacionales, principalmente que llegan al país.

TE RECOMENDAMOS: Plan de la Presidenta Prevén en Plan de CSP impulso a inversiones

EL TIP: DE CARA a 2027, el crecimiento proyectado refuerza la apuesta del 57 por ciento de más de 30 nuevas aperturas de resorts.

“Tenemos muchísima confianza y es enorme, porque nosotros siempre hemos sido educados a pensar de largo plazo y el turismo es así, son inversiones de largo plazo, son cosas que tienes que estar pensando continuamente en un espectro de 40 a 50 años, y no nos cabe la menor duda que el turismo a nivel mundial, como lo comentamos, va a estar creciendo por los cambios de los intereses de la gente”, dijo el directivo.

La visión del directivo se refleja en la apertura de su hotel Devossion by Live Aqua, un hotel en Playa del Carmen en el que se invirtieron más de 20 millones de dólares para su reconversión y con el cual el grupo hotelero busca atender a un mercado que ha ido incrementando de manera importante: el de celebración.

“Live Aqua es una marca que tiene que ver con el segmento de adultos y donde de alguna manera lo que estamos buscando en el espectro de All Inclusive, es poder satisfacer esas necesidades, pero somos muy estudiosos y hemos preguntado a nuestros clientes, qué es lo que les gusta, qué es lo que les gustaría hacer, y ahí vimos que este mercado está creciendo, particularmente, el de Estados Unidos y Canadá, pero en general en todos lados del mundo, que es el mercado de celebración. Y este hotel está enfocado en ese segmento”, destacó.

GENERACIÓN DE UNA NUEVA MARCA. Por su parte, Martín Vázquez, director general de Devossion by Live Aqua, señaló en conferencia de prensa que esta nueva marca nació con una visión muy clara de elevar la hospitalidad en la Riviera Maya, con un concepto que combina diseño, bienestar, gastronomía y un nivel de atención altamente personalizado.

314 Habitaciones tiene el nuevo hotel

Para el directivo, los resultados saltan a la vista, en sólo seis meses desde que comenzó la conversión a un All Inclusive, ya superó las expectativas de ocupación, y al cierre de 2026 se espera una ocupación promedio mensual por arriba del 76 por ciento.