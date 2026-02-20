Corte Suprema de EU anula aranceles de Trump; considera que hubo exceso de autoridad

El presidente de EU, Donald Trump, durante el anuncio de sus aranceles recíprocos, el 2 de abril de 2025.

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló este viernes los aranceles globales que el presidente Donald Trump ha impuesto a varios socios comerciales basado en una ley de emergencia nacional, y concluyó que el mandatario ha excedido su autoridad constitucional.

En una votación 6-3, el máximo tribunal determinó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 no faculta al presidente para establecer aranceles de manera unilateral.

La Corte Suprema de EU, en fotografía de archivo. ı Foto: Reuters

El fallo fue redactado por el presidente del tribunal, John Roberts, quien sostuvo que el Ejecutivo reclamó una potestad “extraordinaria” para fijar gravámenes sin una autorización clara del Congreso.

La redacción aclara que la Constitución estadounidense otorga al Congreso la facultad de imponer impuestos y aranceles. No obstante, explica, Trump recurrió a la IEEPA para gravar importaciones de casi todos los socios comerciales del país, bajo el argumento de que existía una amenaza económica inusual.

La Corte Suprema de EU anuló los aranceles "recíprocos" de EU. ı Foto: Reuters

El fallo invalida dos grandes categorías de aranceles: los llamados “recíprocos”, que iban desde un 34% a productos de China hasta una tasa base de 10 por ciento para otros países, así como un gravamen de 25 por ciento aplicado a ciertos bienes procedentes de México, Canadá y China, vinculado al combate al tráfico de fentanilo.

En contraste, permanecen vigentes otros aranceles impuestos bajo distintas leyes, como los aplicados al acero y aluminio.

Exploran vías para recuperar pérdidas tras imposición de aranceles

Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza citados por medios estadounidenses, hasta mediados de diciembre los aranceles sustentados en la IEEPA habían generado alrededor de 130 mil millones de dólares.

Por su parte, economistas del Penn-Wharton Budget Model estimaron una recaudación superior a 175 mil millones de dólares, monto que podría ser objeto de reclamaciones tras la sentencia.

A propósito, cientos de empresas (incluidas importadoras de vino, fabricantes de tuberías y compañías de juguetes educativos) promovieron demandas para recuperar pagos efectuados.

La Corte no resolvió de forma directa el mecanismo de devolución, aunque magistrados disidentes advirtieron sobre el posible impacto fiscal.

El presidente había defendido los aranceles como esenciales para la seguridad económica y la política exterior de Estados Unidos.

Sin embargo, funcionarios de su administración señalaron que podrían explorar otras vías legales para restablecer gravámenes, lo que mantiene la incertidumbre para empresas e inversionistas.

Con información de Reuters.

