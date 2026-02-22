Lotería Nacional celebra 474 años de Teziutlán con billete conmemorativo del Sorteo Mayor

Lotería Nacional en conjunto con el Gobierno Municipal de Teziutlán, presentaron el billete del Sorteo Mayor No. 4006 conmemorativo del 474 Aniversario de la fundación de esa localidad, en reconocimiento a la fuerza de generaciones de hombres y mujeres que le han dado grandeza y orgullo, y que han convertido a esa tierra en un referente de desarrollo regional y estatal.

Desde el Teatro Victoria ubicado en el centro de la cabecera municipal, que también cuenta con la denominación de Pueblo Mágico, la develación estuvo a cargo de la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y Karla Martínez Gallegos, alcaldesa de Teziutlán, quienes, en conjunto con funcionarios estatales, municipales y habitantes de ese lugar, destacaron la emisión de este billete conmemorativo.

Autoridades de la Lotería Nacional y del Gobierno de Puebla celebran la historia y cultura teziuteca a través de 3.6 millones de cachitos. ı Foto: Lotenal

En este jubiloso escenario, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, agradeció a los habitantes por abrir las puertas de este lugar a tan especial recibimiento. De manera particular mencionó a la presidenta municipal de Teziutlán, Karla Martínez, por brindar las facilidades para que la institución de la suerte llegara a este territorio serrano. De igual forma, expresó su agradecimiento al cabildo municipal, funcionarios representantes del Gobierno de Puebla e invitados especiales, por su presencia.

Olivia Salomón dijo sentirse profundamente honrada y emocionada de estar en su estado, y sobre todo en ese bello municipio, “volver a Puebla siempre significa volver al origen, a la raíz y a la gente que nos recuerda por qué vale la pena servir”. Destacó que Lotería Nacional con sus dos siglos y medio de vida y su vocación histórica y social, representa con claridad el motivo de la conmemoración de los 474 años de Teziutlán.

Olivia Salomón y Karla Martínez develan el billete conmemorativo del 474 aniversario de la fundación de Teziutlán. ı Foto: Lotenal

Por otra parte, la titular de Lotería Nacional hizo mención de que ese territorio donde también se reafirma el sentido de pertenencia de su gente, ha sido cuna de personajes históricos como Manuel Ávila Camacho, quien fue presidente de México; Vicente Lombardo Toledano, impulsor del movimiento obrero mexicano; y María del Carmen Millán, mujer pionera de la educación que abrió camino en la academia y en los medios públicos.

La directora general aseguró que México, bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, mantiene una visión basada en el humanismo mexicano, la justicia social y la convicción de que el progreso sólo tiene sentido cuando se traduce en bienestar para todas y todos. Además, afirmó que ese horizonte también se comparte en esa entidad con el trabajo del gobernador Alejandro Armenta, quien ha hecho del humanismo y de la bioética social, una guía para gobernar con dos convicciones que hoy resuenan en esta tierra: pensar en grande y gobernar por amor a Puebla.

El billete del 17 de marzo rinde homenaje a personajes históricos y al desarrollo regional de la "Perla de la Sierra". ı Foto: Lotenal

“Este billete es mucho más que una conmemoración, es un reconocimiento vivo a la historia y al orgullo y a la fuerza de la gente de Teziutlán... Hoy al celebrar a Teziutlán celebramos también al corazón de Puebla y el espíritu de México”, expresó Olivia Salomón.

Mientras que la alcaldesa de Teziutlán, Karla Martínez Gallegos, subrayó que gracias al invaluable apoyo de Lotería Nacional y con la celebración de este sorteo el próximo 17 de marzo, ese municipio se convierte memoria histórica e identidad que les brinda proyección nacional.

El Teatro Victoria fue sede de la presentación del Sorteo Mayor No. 4006, que proyectará la riqueza de este Pueblo Mágico a nivel nacional. ı Foto: Lotenal

“Somos historia viva y dignidad serrana, presente y futuro... juntos posicionaremos a Teziutlán como referente a nivel nacional”, abundó en su intervención la edil municipal. Martínez Gallegos reiteró que este acontecimiento no sólo conmemora 474 años de historia, sino que marca un parteaguas en la proyección nacional de Teziutlán, consolidándolo como un municipio que honra su pasado, fortalece su presente y apuesta con determinación por un futuro de desarrollo, unidad y orgullo serrano.

Y en este sentido, indicó que el hecho de que ese municipio aparezca en un billete no es casualidad, “aparece porque tiene historia, aparece porque tiene cultura, aparece porque tiene crecimiento y futuro”, pronunció la presidenta municipal de la Perla de la Sierra.

El billete del 17 de marzo rinde homenaje a personajes históricos y al desarrollo regional de la "Perla de la Sierra". ı Foto: Lotenal

Al expresar su saludo, Emilio Herrera Corichi, subsecretario de Cultura del Estado de Puebla, habló de la historia de la localidad que se creó en 1552, la cual también ha vivido momentos bastante difíciles, pero que ha sabido levantarse, “es una ciudad llena de riqueza, de patrimonio cultural, material e inmaterial de la cual todos están orgullosos”.

Por su parte, la diputada federal Marilyn Ballesteros subrayó que desde el corazón de la neblina y del chipichipi, se reconoce la iniciativa de Lotería Nacional y de su titular por estar presente, así como la propuesta que hizo la presidenta municipal para poner esa tierra a nivel nacional en los billetes de lotería.

En tanto que, José Carlos Rosas Benavides, Titular de la Dirección General de Delegaciones del Gobierno del Estado, en representación de Samuel Aguilar Pala, Secretario de Gobernación de Puebla, expresó que el saber que Teziutlán, junto con su grandeza, sus cinco juntas auxiliares y todos los barrios, están cumpliendo 474 años de historia representados en un billete, los llena de orgullo.

El billete celebra 474 años de historia, tradición y orgullo

Al hablar de los datos del billete, la directora general anunció que este Sorteo Mayor No. 4006 se realizará en tierras de Teziutlán el martes 17 de marzo del presente año; cuenta con un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series y una bolsa repartible de 66 millones de pesos. “Tres millones 600 mil cachitos que no sólo son papel, es Teziutlán y Puebla viajando por todo el país...”.

El cachito tiene un costo de 30 pesos y 600 pesos la serie, ya están disponibles a través de los puntos de venta y en miloteria.mx. El sorteo tendrá transmisión en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.