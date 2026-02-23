Este es el precio del dólar HOY lunes 23 de febrero de 2026

Este es el precio del dólar hoy, 23 de febrero.

El peso mexicano continúa en su camino de ganar terreno frente al dólar, principalmente motivado por una depreciación de la moneda verde, de forma que la nuestra se acerca más a las 17.00 unidades por divisa estadounidense.

De esta forma, este lunes 23 de febrero la moneda nacional se cotiza en 17.2088 pesos por dólar. El tipo de cambio interbancario cerró el domingo 22 de febrero en 17.1011 por cada divisa estadounidense.

Respecto al tipo de cambio FIX, otorgado por el Banco de México, Banxico, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, el dólar está valuado a la venta en 17.1722 unidades por divisa verde, mientras que el tipo de cambio que se deberá usar para calcular las obligaciones en dólares es de 17.2700 pesos por dólar.

TE RECOMENDAMOS: Reportan negocios afectados Golpe al CJNG paraliza aeropuertos y carreteras

Dólar vs. peso: ¿Cuánto vale en bancos de México?

En caso de estar interesado en cambiar dólares a pesos, a continuación te compartimos cómo cotiza en las principales ventanillas bancarias de México este lunes 23 de febrero:

Afirme : 16.40 a la compra – 17.80 a la venta

Banco Azteca : 16.95 a la compra – 17.79 a la venta

Banco de México , FIX del viernes: 17.1722

Bank of America : 16.2602 a la compra – 18.1488 a la venta

Banorte : 15.95 a la compra – 17.45 a la venta

BBVA Bancomer : 16.07 a la compra – 17.60 a la venta

Grupo Financiero Multiva : 17.16 a la compra – N/A a la venta

Intercam: 16.7096 a la compra – 17.7246 a la venta

Este es el precio del dólar hoy. ı Foto: Captura de pantalla

¿Cuánto valen mis dólares a pesos mexicanos?

¿Quieres este lunes 23 de febrero cambiar un dólar estadounidense a pesos mexicanos? Puedes consultar el precio del dólar en tiempo real a través de Internet. Tanto Google como los bancos en México proporcionan datos sobre el tipo de cambio del dólar hoy en México.

Por ejemplo, de acuerdo con Google, 1 dólar a pesos mexicanos equivale a 17.22 pesos por unidad. Debes ser consciente de que el costo del dólar varía a lo largo del día.

Este es el precio del dólar hoy. ı Foto: Captura de pantalla

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am