IGAE se incrementa 2.4% en diciembre, reporta Inegi

En diciembre del año pasado, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) registró un incremento de 2.4 por ciento en su comparación anual y sumó tres meses seguidos con crecimiento; por su parte, a tasa mensual repuntó a 0.4 por ciento, luego de que en noviembre tuviera una contracción de 0.4 por ciento; además, entre enero y diciembre tuvo un alza de 0.4 por ciento, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En diciembre 2025, y con cifras desestacionalizadas, el Indicador Global de la Actividad Económica #IGAE presentó las siguientes variaciones:

⬆️ 0.4% mensual

⬆️ 2.4% anual



Por componente, las variaciones mensuales fueron:

⬆️ 6.5% primarias

⬆️ 0.2% secundarias

⬆️ 0.2% terciarias… pic.twitter.com/F95xgbiySO — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) February 23, 2026

El crecimiento del indicador a tasa anual fue originado por un crecimiento de 11.7 por ciento de las actividades primarias o agropecuarias; por 1.5 por ciento de las secundarias o las relacionadas a la industria y por un alza de 2.2 por ciento de las terciarias o de los servicios.

Al interior de las secundarias, todos los componentes tuvieron incrementos: la construcción aumentó 6.8 por ciento; Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final, 3.9 por ciento; minería, 0.5 por ciento e industrias manufactureras sólo 0.1 por ciento, añadió el Inegi.

Mientras que el crecimiento de las actividades terciarias fue impulsado por un incremento de los servicios de esparcimiento culturales y deportivos con un alza de 16.1 por ciento; servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación, 10.5 por ciento; servicios profesionales, científicos y técnicos, 5.9 por ciento; servicios de salud y de asistencia social, 5.6 por ciento, entre otros; no obstante, los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas cayeron 3.4 por ciento; y la información en medios masivos, 2.8 por ciento.

Asimismo, en el acumulado de enero a diciembre de 2025 y con cifras originales, el IGAE registró un incremento de 0.4 por ciento, por un impulso en las primarias de 4.5 por ciento; las terciarias, 1.1 por ciento; aunque se registró una contracción de las secundarias, con 1.3 por ciento.

