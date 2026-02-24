Declaran inexistente la huelga del Nacional Monte de Piedad; 300 sucursales siguen cerradas

Cerca de 300 sucursales del Nacional Monte de Piedad permanecen cerradas tras más de cinco meses de huelga.

Una autoridad judicial concedió un amparo el pasado 20 de febrero a favor del Nacional Monte de Piedad, declarando como inexistente la huelga que inició el 1 de octubre de 2025 por el Sindicato Titular del Contrato Colectivo de Trabajo, informó la Institución de Asistencia Privada.

En un comunicado, la institución señaló que, si bien “aún falta camino por recorrer”, mantiene como objetivo preservar la confianza de sus clientes y de quienes tienen alguna prenda en empeño, además de reducir el impacto a los trabajadores que se han mantenido en huelga durante poco más de cinco meses.

El Monte de Piedad hizo un llamado a la representación sindical para alcanzar un acuerdo que permita resolver el conflicto y garantizar “una fuente de empleo estable y duradera”, de acuerdo con el posicionamiento oficial.

La institución aseguró que el regreso a funciones de sus sucursales “está más cerca”, al expresar su confianza en lograr un entendimiento con su plantilla laboral, en beneficio tanto de los clientes como de la propia organización.

El 1 de octubre de 2025, alrededor de mil 900 trabajadores del Nacional Monte de Piedad iniciaron una huelga a escala nacional, lo que ha mantenido cerradas cerca de 300 sucursales en todo el país.

Entre los principales reclamos del sindicato se encuentra el presunto incumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo, así como el otorgamiento de plazas y ascensos fuera del marco normativo, según han señalado los trabajadores.

