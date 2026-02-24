Persiste deterioro en las empresas constructoras, valor de producción cae 5.6% anual en diciembre

El valor de producción de las empresas constructoras cayó 5.6 por ciento a tasa anual, en términos reales, en diciembre pasado y acumuló 20 meses consecutivos con pérdidas; asimismo, el personal ocupado y las horas trabajadas registraron caídas, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En diciembre 2025, los indicadores de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras #ENEC tuvieron las siguientes variaciones mensuales:



⬆️ 1.7% valor de producción

↔️ 0.0% personal ocupado

⬇️-0.6% horas trabajadas

⬇️-0.2% remuneraciones medias reales



📄 Consulta el boletín de… pic.twitter.com/GwLFcDfWGr — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) February 24, 2026

La contracción de 3.9 por ciento del personal ocupado total, a tasa anual, tuvo origen por una disminución de 4.3 por ciento de las personas dependientes de la razón social (obreros, empleados administrativos, contables y de dirección, y otros); sin embargo, el personal no dependiente de la razón social registró un incremento de 5.1 por ciento.

Por su parte, las horas trabajadas también cayeron 4.6 por ciento en diciembre de 2025 respecto al mismo mes de 2024 porque las que laboraron los dependientes de la razón social se contrajeron 5.0 por ciento, aunque las horas de los no dependientes de la razón se incrementaron 6.9 por ciento.

Las remuneraciones medias reales fueron las únicas que en la comparación anual aumentaron 3.1 por ciento, debido a que los salarios que fueron pagados a los obreros aumentaron 4.1 por ciento y los sueldos destinados a empleados administrativos, contables y de dirección, 1.2 por ciento.

En la comparación a tasa mensual, el valor de producción tuvo una recuperación en el último trimestre del año y sumó tres meses con cifras positivas, desde octubre se tuvo un repunte de 0.5 por ciento; en noviembre se ubicó en 1.8 por ciento y en finalmente en diciembre, mes de referencia, cerró el año en 1.7 por ciento.

Respecto al personal ocupado, en diciembre no hubo variación, pero las horas trabajadas sí cayeron 0.6 por ciento por un descenso de 0.7 por ciento de las que laboraron los dependientes de la razón social y un incremento de 1.0 por ciento de los no dependientes de la razón social.

No obstante, en la comparación con noviembre de 2025, las remuneraciones medias reales cayeron 0.2 por ciento, debido a una reducción similar en los salarios pagados a obreros, mientras que los sueldos para empleados administrativos, contables y de dirección se mantuvieron sin variación.

Con cifras originales, y a tasa anual, las entidades que registraron una mayor contracción en el valor de producción de las empresas constructoras fueron Oaxaca con 73 por ciento; Chiapas, 62.7 por ciento; Campeche, 53.3 por ciento; Nayarit, 45.9 por ciento; Quintana Roo, 42 por ciento; Durango, 40.1 por ciento; mientras que los que tuvieron un crecimiento son Estado de México con 45.5 por ciento; Tamaulipas, 36.7 por ciento y Querétaro, 30.3 por ciento.

