Poco a poco se vuelve a la normalidad en Jalisco

Un equipo de Volaris arriba al Aeropuerto de Guadalajara, en imagen de archivo.

Un día después de la ola de violencia en algunas entidades del país, aerolíneas, y líneas de autobuses reiniciaron algunas operaciones de forma gradual; mientras asociaciones de carga y de seguros sostuvieron que reanudarán sus servicios con el objetivo de atender a usuarios.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó que, tras los eventos violentos, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y Puerto Vallarta mantienen sus instalaciones en operación y que se prioriza la seguridad de los usuarios; no obstante, recomendó a los pasajeros a mantenerse en contacto con su aerolínea para conocer el estatus de su vuelo.

El Dato: El declive de la BMV este lunes fue encabezado por firmas del sector aéreo, debido a la cancelación de vuelos y alertas de seguridad de EU y Canadá.

Por su parte, Aeroméxico informó que los vuelos desde y hacia Guadalajara, Puerto Vallarta, Manzanillo y Tepic que fueron suspendidos el domingo se reanudaron este lunes de forma “paulatina”.

La aerolínea de bajo costo Viva sostuvo que en el Aeropuerto de Puerto Vallarta y Guadalajara sus operaciones regresaron a la normalidad y destacó que a pesar del reinicio, las políticas de “Flex-SÍ-bilidad” continúan disponibles para los clientes que tuvieron itinerarios afectados o que optaron por no viajar.

A su vez, Volaris informó que los vuelos desde y hacia ambos aeropuertos “están regresando a operar con regularidad”.

7.28% Cayeron los títulos de Aeroméxico tras las cancelaciones

Por su parte, la línea de autobuses, ETN Turistar, publicó en sus redes sociales que los servicios desde y hacia Ciudad de México, Acapulco, Querétaro, León, Morelia, San Juan del Río, Tequisquiapan, Cuernavaca, Irapuato, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí y Monterrey iniciaron operaciones con normalidad; no obstante, mencionó que hasta que no haya condiciones “idóneas” en las carreteras para realizar servicios desde y hacia Zacatecas, Jalisco, Colima, Sinaloa y Nayarit, sus operaciones seguirán suspendidas.

Finalmente, la Asociación Mexicana de Agentes de Carga (Amacarga) destacó la importancia de privilegiar el diálogo institucional y la colaboración constructiva entre autoridades y sector privado para fortalecer la confianza y la estabilidad en el comercio exterior mexicano ante el contexto actual del país y los retos que enfrenta la actividad logística.

Reafirmó su compromiso institucional con la estabilidad de las cadenas logísticas y el acompañamiento permanente a las empresas afiliadas que integran el gremio de los agentes de carga, las cuales dijo que han demostrado capacidad para enfrentar desafíos tanto nacionales como internacionales con responsabilidad y eficiencia, incluso en contextos adversos.

Finalmente, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) informó que algunas aseguradoras han ajustado de manera temporal sus operaciones ante las disposiciones de las autoridades, pero explicó que mantienen habilitados sus canales remotos y digitales para dar un servicio de atención oportuno y dijo, se encuentran en comunicación con sus usuarios para acompañarlos en procesos.