Sectur alista participación de México en ANATO 2026; cuenta con el pabellón más grande de la feria de turismo

En el marco de la Vitrina Turística ANATO 2026, la feria de turismo más importante de América Latina que se llevará a cabo del 25 al 27 de febrero y que reúne en Bogotá a autoridades, destinos y empresas de más de 45 países, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, desarrolló una agenda de trabajo previo para consolidar la relación turística con Colombia, un socio prioritario para el país.

“La presencia de México en ANATO 2026 confirma que Colombia es un socio estratégico en América Latina y un mercado prioritario para el crecimiento regional. Con mayor conectividad, procesos más eficientes y una política migratoria con enfoque humano, consolidamos un mensaje claro: México es un país abierto, confiable y hospitalario, donde las y los viajeros colombianos siempre serán bienvenidos”, afirmó.

La participación de México en este espacio, donde nuestro país cuenta con el pabellón más grande de ANATO, con más de 360 metros cuadrados (m²), reafirma la relevancia del mercado colombiano, actualmente el cuarto emisor internacional de viajeros hacia México, con 430 mil turistas que arribaron vía aérea entre enero y diciembre de 2025, lo que representa el 2.1 por ciento del total de visitantes internacionales.

Acompañada por la embajadora de México en Colombia, Martha Patricia Ruiz Anchondo, y el director de Derechos Humanos del Instituto Nacional de Migración, Luis Francisco Fierro Sosa, presentó la diversidad de destinos, experiencias y productos turísticos del país, así como las acciones que México impulsa para facilitar los viajes y ampliar la conectividad con Colombia.

Con la participación de 12 estados y más de 20 destinos (que incluyen Ciudad de México, San Luis Potosí, Yucatán, Los Cabos, Veracruz, Querétaro, Ixtapa-Zihuatanejo, Michoacán, Mazatlán, Los Mochis, Tlaxcala, Puebla y Guanajuato) y empresas del sector, la secretaria sostuvo encuentros con más de 70 touroperadores colombianos para fortalecer la comercialización de los destinos mexicanos, ampliar alianzas estratégicas y generar nuevas oportunidades de negocio. Subrayó que asistir a ANATO no sólo permite posicionar la oferta turística nacional, sino también estrechar la cooperación regional y proyectar a México como un país competitivo, diverso y abierto al mundo.

Reiteró que la política migratoria mexicana se sustenta en el respeto a los derechos humanos y en un enfoque ordenado y profundamente humano, con el objetivo de que la hospitalidad que caracteriza al país se refleje también en los procesos institucionales.

Refirió que 2026 será un año clave para el país al ser sede de la Copa Mundial 2026, lo que representa una plataforma sin precedentes para mostrar la riqueza cultural, gastronómica y natural de sus regiones. Invitó a las y los operadores a integrar en su oferta las Rutas del Aficionado 2026, diseñadas para que las y los visitantes exploren más allá de las ciudades sede y descubran la diversidad del territorio nacional.

