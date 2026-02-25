Bimbo gana por doceava vez Empresa Más Responsable ESG de México

Por doceavo año consecutivo, la compañía panificadora Grupo Bimbo fue reconocida como la empresa con mejor desempeño en la clasificación de Las Empresas Más Responsables ESG de México 2025, ranking efectuado por el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO).

Este ranking califica el desempeño integral en materia ambiental (E), compromiso con colaboradores, consumidores y comunidades (S), y la ética y prácticas de gobierno corporativo (G), evaluaciones en que Grupo Bimbo logró destacar; asimismo, alcanzó el primer sitio dentro del sector de alimentos, mediante una consistente gestión responsable.

La estrategia de sustentabilidad de Grupo Bimbo ha alcanzado un reúso de 100 por ciento de agua a escala global, con comparación con el año base 2020. También consiguió que sus empaques sean 99 por ciento reciclables, y la gestión de prácticas de agricultura regenerativa de más de 500 hectáreas.

Resalta que la compañía logró que el 100 por ciento de sus productos de consumo diario están libres de saborizantes y colorantes artificiales, y cerca del 98 por ciento de estos mismos cumple o supera las 3.5 estrellas del sistema Health Star Rating (HSR), estándar internacional que mide el perfil nutricional.

Dentro de su estrategia social, con el programa “Buen vecino”, que busca contribuir a mejorar la calidad de vida de quienes cohabitan o trabajan alrededor de los centros de trabajo de Grupo Bimbo, más de 530 mil personas fueron beneficiadas a escala global con la implementación de 260 de estos proyectos; asimismo, con los más de 400 mil corredores que han participado en la carrera Bimbo Global Race, fue posible donar más de 3 millones de rebanadas de pan a bancos de alimentos alrededor del mundo.

MERCO es uno de los monitores corporativos de mayor referencia en América Latina. Evalúa la reputación de las empresas desde hace más de 25 años mediante una metodología que integra múltiples fuentes de información y es auditada de forma por KPMG bajo la norma ISAE 3000.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL