En marzo, Convención Bancaria aterriza en Quintana Roo

La 89 Convención Bancaria llegará a Cancún, Quintana Roo del 18 al 20 de marzo, con el lema “Innovando la banca, construyendo el futuro”, el encuentro reunirá a líderes del sector financiero, autoridades federales y expertos internacionales para trazar la ruta de la banca frente a los desafíos globales, destacó la Asociación de Bancos de México (ABM).

La jornada inaugural contará con la presencia de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora; la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja; la gobernadora de Quintana Roo, María Elena Lezama, y el presidente de la ABM, Emilio Romano Musali.

Además, por primera vez, la Convención tendrá una agenda de impacto social y cuya conversación abordará temas de sostenibilidad, la inclusión de la mujer en el sector y la responsabilidad social corporativa de las instituciones bancarias.

La 89ª Convención Bancaria ya tiene fecha y sede.

Del 18 al 20 de marzo de 2026, el principal encuentro del sector bancario se llevará a cabo en Cancún, Quintana Roo. Un espacio para dialogar, analizar e impulsar el futuro de la banca en México. pic.twitter.com/FtuJjjjCH7 — Asociación de Bancos de México (@AsocBancosMx) January 26, 2026

El evento servirá también como plataforma para impulsar la Agenda Estratégica 2030 de la ABM, la cual se basa en cuatro pilares fundamentales para el desarrollo económico y el bienestar de las personas usuarias: digitalización y bancarización; empoderamiento y satisfacción del cliente; impulso al crédito, y educación financiera.

El segundo día estará enfocado en la innovación y el futuro de los pagos, incluyendo un panel de alto nivel sobre “El futuro del dinero” con la participación de ejecutivos de HSBC y MasterCard. Habrá mesas temáticas sobre el impulso al crédito, la infraestructura como motor de crecimiento y la productividad.

La Convención cerrará con los mensajes de Ángel Cabrera Mendoza, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y del secretario Édgar Amador Zamora. Finalmente, la comida de clausura tendrá un toque deportivo y motivacional con la presencia de Jorge Valdano, campeón mundial y reconocido conferencista, quien compartirá su visión sobre el liderazgo y el alto desempeño.

