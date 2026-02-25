En marzo, Convención Bancaria aterriza en Quintana Roo

La 89 Convención Bancaria llegará a Cancún, Quintana Roo del 18 al 20 de marzo, con el lema “Innovando la banca, construyendo el futuro”, el encuentro reunirá a líderes del sector financiero, autoridades federales y expertos internacionales para trazar la ruta de la banca frente a los desafíos globales, destacó la Asociación de Bancos de México (ABM).
La jornada inaugural contará con la presencia de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora; la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja; la gobernadora de Quintana Roo, María Elena Lezama, y el presidente de la ABM, Emilio Romano Musali.
Además, por primera vez, la Convención tendrá una agenda de impacto social y cuya conversación abordará temas de sostenibilidad, la inclusión de la mujer en el sector y la responsabilidad social corporativa de las instituciones bancarias.
El evento servirá también como plataforma para impulsar la Agenda Estratégica 2030 de la ABM, la cual se basa en cuatro pilares fundamentales para el desarrollo económico y el bienestar de las personas usuarias: digitalización y bancarización; empoderamiento y satisfacción del cliente; impulso al crédito, y educación financiera.
El segundo día estará enfocado en la innovación y el futuro de los pagos, incluyendo un panel de alto nivel sobre “El futuro del dinero” con la participación de ejecutivos de HSBC y MasterCard. Habrá mesas temáticas sobre el impulso al crédito, la infraestructura como motor de crecimiento y la productividad.
La Convención cerrará con los mensajes de Ángel Cabrera Mendoza, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y del secretario Édgar Amador Zamora. Finalmente, la comida de clausura tendrá un toque deportivo y motivacional con la presencia de Jorge Valdano, campeón mundial y reconocido conferencista, quien compartirá su visión sobre el liderazgo y el alto desempeño.
MSL